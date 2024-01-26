В России начали продажи второго поколения кроссовера Geely Atlas

В России стартовали продажи нового поколения кроссовера Geely Atlas. Новинка доступена в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport, по цене от 3 194 990 рублей и до 3 494 990 рублей.

Внешность нового Geely Atlas отличается массивной решеткой радиатора с трехмерными гранями и полностью светодиодной двухуровневой оптикой. Комплектация Luxury включает в себя легкосплавные 19-дюймовые колесные диски, светодиодные фары для ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни и указатели поворотов, а также задние комбинированные фонари с элегантной подсветкой на дверях багажника. Кроссовер также оснащен рейлингами и большой панорамной крышей с люком.

Интерьер Geely Atlas выполнен с использованием темно-синей экокожи со светло-серыми вставками, что создает стильную атмосферу. В салоне присутствует атмосферная подсветка. Мультифункциональное рулевое колесо с электроусилителем и отделкой из черной кожи регулируется по вылету и высоте. Передние и задние сиденья, боковые зеркала, лобовое стекло и форсунки омывателя обогреваются.

Под капотом нового Geely Atlas установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 200 лошадиных сил. Он работает с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двойным сцеплением и передним приводом.

Источник: «АВТОСТАТ«