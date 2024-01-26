Lada Vesta для такси планируют начать выпускать осенью 2024 года

В третьем квартале 2024 года АвтоВАЗ планирует начать производство модели Lada Aura, предназначенной для использования в такси.

Lada Aura для чиновников будут оснащены 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы, который будет работать с вариатором китайского производства. Среди опций будут виртуальная панель приборов, медиасистема с 10-дюймовым дисплеем и сервисами Яндекс.Авто, а также кожаный салон и широкий набор систем безопасности и комфорта.

Lada Aura для такси, получит более простой салон с тканевой отделкой, а панель приборов будет аналоговой. Эта версия не будет оснащена продвинутой мультимедийной системой и мощным двигателем. Ожидается, что под капотом такой версии будет 1,6-литровый двигатель от ВАЗа и механическая коробка передач, пишет autonews