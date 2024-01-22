Genesis показала элегантный концепт Genesis X Snow Speedium

Деталей о концепте X Snow Speedium пока не так много, но представленные изображения являются впечатляющими.

Автомобиль базируется на концепте X Speedium Coupe, который в свою очередь является продолжением оригинального концепта X concept 2021 года, а затем был преобразован в кабриолет для автосалона в Лос-Анджелесе в 2022 году.

Snow edition имеет тонкий багажник на крыше с интегрированными светодиодными фонарями спереди и сзади. Genesis заявляет, что лыжи были специально созданы швейцарским производителем лыж Anavon Ski AG, чтобы «идеально сочетаться» с автомобилем.

В передних воздухозаборниках также скрыты противотуманные фары, а колеса имеют более простой дизайн с пятью спицами по сравнению с оригинальным концептом.

Представленные изображения, похоже, демонстрируют езду X Snow Speedium по снежным дорогам в Давосе, Швейцария, хотя они, вероятно, являются цифровой визуализацией, а не реальными фотографиями.

Хотя Genesis заявляет, что три концепта X не предназначены для серийного производства, а служат представлением будущего дизайна бренда, есть слухи, что электрический купе все-таки может появиться в демонстрационных залах в качестве флагманской модели.

Некоторые инсайдеры утверждают, что креативный директор Genesis Люк Донкерволке уже сообщил дилерам о готовящемся кабриолете, однако, вероятно, нам придется подождать еще несколько лет, чтобы узнать, станет ли эта информация реальностью.