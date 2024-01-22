Jeep анонсировал скорый дебют своего нового электромобиля

Компания Jeep подтвердила, что ее первый электромобиль, Wagoneer S, будет выпущен в продажу осенью этого года.

Wagoneer S был представлен в виде концептуальной версии в 2022 году, а также был показан квадратный внедорожник EV под названием Recon.

Jeep использовала прозвище «Wagoneer S» в качестве кодового названия, но как оказалось, это имя будет использоваться и в серийной модели.

Wagoneer S является моделью среднего размера, в отличие от Wagoneer и Grand Wagoneer. Последнее изображение передней части автомобиля, опубликованное Jeep, показывает элементы дизайна, включая решетку радиатора с подсветкой, которые были представлены на концепте.

Jeep также подтвердил ранее анонсированные технические характеристики Wagoneer S: разгон занимает 3,5 секунды благодаря мощному двигателю мощностью 600 лошадиных сил.

Продажи Wagoneer S начнутся в США осенью 2024 года, и ожидается, что более подробная информация будет представлена в ближайшее время.

Jeep называет Wagoneer S своим первым глобальным электромобилем и возможно отложит запуск Recon, который также был запланирован на 2024 год. В настоящее время Jeep уже продает электрический автомобиль tiny Avenger в Европе.