Москвича 6: основные достоинства

Автомобильный завод «Москвич» из России представил свою новую модель комфортного седана класса С под названием «Москвич 6». Презентационный экземпляр «Москвича 6» в настоящее время демонстрируется на Евразийском форуме такси, который проходит в Центре международной торговли на Красной Пресне. Автомобиль «москвич 6″ предназначен как для семейного использования, так и для использования в такси. На форуме он представлен в яркой жёлтой окраске, подходящей для таксопарков.

Седан «Москвич 6» обладает несколькими дополнительными преимуществами

Комфорт и простор: Внутреннее пространство автомобиля позволяет разместиться пяти пассажирам с комфортом. Водитель и пассажиры могут наслаждаться просторными сиденьями и хорошей изоляцией от внешних шумов. Технологии и удобства: В зависимости от выбранной комплектации, «Москвич 6» может предлагать различные технологические возможности и удобства, такие как мультимедийная система с большим экраном, камера заднего вида, кондиционер, круговой обзор и другие функции, обеспечивающие комфорт и удобство во время поездок. Экономичность и производительность: Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, который обеспечивает хорошую мощность и эффективность использования топлива. Это позволяет снизить расход и экономить на затратах на топливо. Дизайн и стиль: «Москвич 6» имеет современный дизайн, сочетающий элегантные линии и акценты. Он выглядит привлекательно и привлекает внимание своим внешним видом. Безопасность: Автомобиль оснащен системами безопасности, которые обеспечивают защиту водителя и пассажиров. Это включает системы стабилизации, подушки безопасности, системы контроля давления в шинах и другие функции, повышающие общую безопасность на дороге.

Эти преимущества делают седан «Москвич 6» привлекательным выбором для тех, кто ищет комфортное и современное автомобильное решение.

Двигатель

«Москвич 6» оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем, доступными вариантами трансмиссии CVT и DCT, а также имеет мощность 136 и 174 лошадиных сил. Расход топлива составляет около 7 литров на 100 километров.

Салон

В салоне автомобиля могут разместиться 5 человек, а задний ряд сидений можно сложить, чтобы увеличить объем багажника. Предполагается, что будет выпущено три варианта комплектации: «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж». В базовой комплектации предусмотрены кондиционер, камера заднего вида, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном и 6 динамиками. В комплектацию «Комфорт» добавляется круговой обзор, а в «Престиж» предлагается панорамная крыша с электроприводом.

Багажник

Одной из главных преимуществ нового седана «Москвич 6» перед его конкурентами является его просторный багажник, который вмещает до 540 литров. Этот багажный отсек позволяет перевозить крупногабаритные грузы и множество мелких предметов. Если необходимо создать еще больше пространства, можно поэтапно сложить спинку заднего сиденья. Стоит отметить, что в багажнике «Москвича» имеется запасное колесо только в виде докатки, а не полноразмерного. Кроме того, отсутствуют крючки для подвешивания сумок и боковые ниши оказались немного маленькими.

Покупателям будет предоставлен выбор из пяти цветовых вариантов: красный, белый, синий, черный и серый. Планируется начать серийное производство до конца 2023 года.