В России запустили международный автомобильный маркетплейс CarClick

В России начал работать международный автомобильный маркетплейс CarClick. На платформе и в приложении доступен широкий выбор автомобилей различных марок, моделей и годов выпуска от проверенных поставщиков из разных стран, а эксперты сервиса предоставляют всю необходимую информацию о технических характеристиках, состоянии, доступных опциях и помогают в выборе. При этом маркетплейс выступает гарантом безопасности сделки, а сами сделки проходят в рублях.

Сегодня российский авторынок продолжает активно расти. По итогам 2023 года было продано более миллиона новых легковых автомобилей — это почти на 70% больше, чем годом ранее. Правда, результаты могли бы быть ещё лучше, если бы не подорожавший до 250 раз утильсбор, что, естественно, отразилось на ценах. При этом есть и позитивные моменты — на рынке появилась возможность приобрести желаемый автомобиль за рубежом самому, прямо со смартфона в приложении маркетплейса CarClick и уйти от переплаты многочисленным посредникам.

Как заявил основатель маркетплейса Сергей Пиголкин: «миссия CarClick — сделать автомобильный рынок безопасным, выгодным и комфортным для каждого участника. Мы сократили лишние этапы, оцифровали процессы, сделав поиск и покупку автомобиля максимально удобным — без звонков, поездок и переплат». На сайте можно выбрать машину мечты от сотен проверенных поставщиков из разных стран и заказать её онлайн. Маркетплейс предоставляет своим пользователям высокую безопасность и прозрачность сделки, а на время доставки автомобиль страхуется.

Ассортимент платформы позволяет купить как ушедшие из страны бренды — BMW, Lexus, Toyota, Audi, Mercedes, так и мегапопулярные китайские — Zeekr, Voyah, Geely, Changan, Haval, Lotus и другие.

Специалисты площадки в странах присутствия тщательно отбирают каждого продавца, чтобы убедиться в надёжности, профессионализме и качестве предлагаемых автомобилей. CarClick обеспечивает оптимальные маршруты логистики и таможенного оформления — это гарантирует минимальные цены и сроки заключения сделки.

Принцип работы маркетплейса прост: покупатели видят автомобили продавцов, выбирают интересующие их предложения и подтверждают свои намерения о покупке, оплачивая комиссию. Продавцы получают горячего покупателя, подтверждают наличие машины и условий, после чего закрывают сделку. В результате, чтобы купить или продать автомобиль, достаточно зайти на сайт CarClick.ru или скачать мобильное приложение.



Также платформа заинтересует и инвесторов — для них реализован специальный функционал. Они могут приумножить свой капитал, приобретая автомобили за рубежом по себестоимости и перепродавая их в России — многим покупателям важно наличие авто здесь и сейчас.

CarClick начал создавать сеть партнёров и агентов во всех регионах страны, и приглашает их к сотрудничеству, давая готовую систему для заработка в сфере продаж автомобилей со всего мира. При этом отсутствуют какие-либо платежи или сборы за подключение к системе, что, по сути, является бесплатной франшизой уникальной системы.



Покупателей также порадует наличие аукциона среди официальных дилеров России — купить автомобиль, официально представленный в стране теперь можно дешевле и без потери времени на поездки по автосалонам и утомительные переговоры. Главное, как говорят эксперты — расширить географию участников аукциона, чтобы получить минимально возможную цену на желаемый автомобиль.