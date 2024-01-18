Составлен список простых и полезных советов для начинающих водителей

Безопасность и взаимное уважение на дороге — главные приоритеты. Паркуйтесь правильно, проверяйте автомобиль перед поездкой, будьте готовы уступить дорогу, и вы сделаете важный вклад в общую безопасность на дорогах.

Важные и полезные рекомендации для начинающих водителей:

Оставляйте документы в безопасном месте: Одна из наиболее важных рекомендаций для начинающих водителей — не храните документы автомобиля в бардачке. В случае эвакуации или угона машины, вам будет сложно доказать, что она принадлежит вам. Лучше всего хранить документы при себе или в специальном месте, где они будут в безопасности. Будьте внимательны и осторожны на дороге: Один из ключевых навыков для водителя — быть внимательным и притормаживать, когда другие водители останавливаются перед вами. Это может быть связано с наличием пешеходного перехода или неправильным переходом пешеходов по дороге. Будьте предупредительны и готовы к возможным ситуациям на дороге. Не поддавайтесь провокациям: На дороге всегда будут встречаться нетерпеливые водители, которые будут пытаться вас поджать или заставить нарушить правила дорожного движения. Не поддавайтесь провокациям и оставайтесь спокойными, соблюдая скоростной режим и правила дорожного движения. Потренируйтесь менять колесо: Один из наиболее полезных навыков, которым должен обладать водитель — умение менять колесо автомобиля. Потренируйтесь заранее, чтобы быть готовыми к такой ситуации. Знание того, как менять колесо, позволит вам избежать паники, если придется менять колесо на трассе или в неподходящих условиях. После мойки автомобиля обратите внимание на двери: После мойки автомобиля в мороз, обязательно протрите резинки на уплотнителях дверей сухой тряпкой. Это важно, чтобы избежать примерзания дверей к мокрым резинкам и предотвратить проблемы с доступом в автомобиль. Будьте осторожны при проезде через лужи: Глубокие лужи могут скрывать открытые люки или ямы на дороге. Поэтому не рекомендуется разгоняться и проезжать лужи на высокой скорости, даже если вы хорошо знакомы с дорогой. Будьте предельно осторожны и аккуратны при проезде через лужи, чтобы избежать повреждений автомобиля. Сушите тормоза после проезда через лужу: Если вы попали в большую лужу, рекомендуется плавно выезжать из нее, не газуя сильно. Затем нагрейте тормозные колодки, чтобы вода испарилась. Для этого несколько раз прерывисто нажмите на педаль тормоза. Смотрите на несколько машин вперед: Одним из полезных навыков водителя является способность смотреть на несколько машин впереди и предсказывать их маневры. Это позволит вам быть готовыми к возможным изменениям на дороге и своевременно реагировать на них. Держите колеса прямо на перекрестках: Когда вы останавливаетесь на перекрестке, убедитесь, что колеса вашего автомобиля находятся прямо. Это поможет избежать выбрасывания автомобиля на встречную полосу в случае столкновения сзади. Безопасный обгон фур: При обгоне фур следуйте особым правилам. Если водитель фуры моргает правым поворотником, но не съезжает с дороги, это означает, что он позволяет вам обогнать его справа. Всегда будьте внимательны и предусмотрительны при обгоне больших транспортных средств.

Среди прочих советов стоит отметить парковку автомобиля на уклоне. Этого делать не рекомендуется, так как после такой парковки будет сложнее тронуться, особенно если у вас нет достаточного опыта вождения.

Даже если вы уверены в своих навыках и отлично чувствуете габариты автомобиля, все равно стоит парковаться таким образом, чтобы у соседей была возможность легко выехать без препятствий.

Кроме того, особенно в холодное время года, обязательно прогревайте автомобиль перед поездкой. Холодный старт и нагрузки на двигатель и трансмиссию могут значительно сократить их ресурс.

Проверьте работу фар, наличие подтеков и чистоту номерных знаков перед каждой поездкой. Если номера загрязнены или нечитаемы, инспектор ГИБДД может выписать штраф.

На дороге не стоит пытаться доказывать что-либо другим водителям или проявлять агрессию. Важно помнить главное правило, которого, к сожалению, нет в ПДД — дай дорогу дураку.

Это означает, что вместо того, чтобы вступать в конфликты или устраивать дорожные разборки, лучше уступить дорогу, избегая возможных неприятностей.

Здоровый рассудок и вежливость на дороге помогут избежать конфликтов и создадут более безопасную и спокойную атмосферу для всех участников дорожного движения.

Источник