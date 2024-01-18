Составлен список простых и полезных советов для начинающих водителей

Безопасность и взаимное уважение на дороге — главные приоритеты. Паркуйтесь правильно, проверяйте автомобиль перед поездкой, будьте готовы уступить дорогу, и вы сделаете важный вклад в общую безопасность на дорогах.
Важные и полезные рекомендации для начинающих водителей:
- Оставляйте документы в безопасном месте: Одна из наиболее важных рекомендаций для начинающих водителей — не храните документы автомобиля в бардачке. В случае эвакуации или угона машины, вам будет сложно доказать, что она принадлежит вам. Лучше всего хранить документы при себе или в специальном месте, где они будут в безопасности.
- Будьте внимательны и осторожны на дороге: Один из ключевых навыков для водителя — быть внимательным и притормаживать, когда другие водители останавливаются перед вами. Это может быть связано с наличием пешеходного перехода или неправильным переходом пешеходов по дороге. Будьте предупредительны и готовы к возможным ситуациям на дороге.
- Не поддавайтесь провокациям: На дороге всегда будут встречаться нетерпеливые водители, которые будут пытаться вас поджать или заставить нарушить правила дорожного движения. Не поддавайтесь провокациям и оставайтесь спокойными, соблюдая скоростной режим и правила дорожного движения.
- Потренируйтесь менять колесо: Один из наиболее полезных навыков, которым должен обладать водитель — умение менять колесо автомобиля. Потренируйтесь заранее, чтобы быть готовыми к такой ситуации. Знание того, как менять колесо, позволит вам избежать паники, если придется менять колесо на трассе или в неподходящих условиях.
- После мойки автомобиля обратите внимание на двери: После мойки автомобиля в мороз, обязательно протрите резинки на уплотнителях дверей сухой тряпкой. Это важно, чтобы избежать примерзания дверей к мокрым резинкам и предотвратить проблемы с доступом в автомобиль.
- Будьте осторожны при проезде через лужи: Глубокие лужи могут скрывать открытые люки или ямы на дороге. Поэтому не рекомендуется разгоняться и проезжать лужи на высокой скорости, даже если вы хорошо знакомы с дорогой. Будьте предельно осторожны и аккуратны при проезде через лужи, чтобы избежать повреждений автомобиля.
- Сушите тормоза после проезда через лужу: Если вы попали в большую лужу, рекомендуется плавно выезжать из нее, не газуя сильно. Затем нагрейте тормозные колодки, чтобы вода испарилась. Для этого несколько раз прерывисто нажмите на педаль тормоза.
- Смотрите на несколько машин вперед: Одним из полезных навыков водителя является способность смотреть на несколько машин впереди и предсказывать их маневры. Это позволит вам быть готовыми к возможным изменениям на дороге и своевременно реагировать на них.
- Держите колеса прямо на перекрестках: Когда вы останавливаетесь на перекрестке, убедитесь, что колеса вашего автомобиля находятся прямо. Это поможет избежать выбрасывания автомобиля на встречную полосу в случае столкновения сзади.
- Безопасный обгон фур: При обгоне фур следуйте особым правилам. Если водитель фуры моргает правым поворотником, но не съезжает с дороги, это означает, что он позволяет вам обогнать его справа. Всегда будьте внимательны и предусмотрительны при обгоне больших транспортных средств.
Среди прочих советов стоит отметить парковку автомобиля на уклоне. Этого делать не рекомендуется, так как после такой парковки будет сложнее тронуться, особенно если у вас нет достаточного опыта вождения.
Даже если вы уверены в своих навыках и отлично чувствуете габариты автомобиля, все равно стоит парковаться таким образом, чтобы у соседей была возможность легко выехать без препятствий.
Кроме того, особенно в холодное время года, обязательно прогревайте автомобиль перед поездкой. Холодный старт и нагрузки на двигатель и трансмиссию могут значительно сократить их ресурс.
Проверьте работу фар, наличие подтеков и чистоту номерных знаков перед каждой поездкой. Если номера загрязнены или нечитаемы, инспектор ГИБДД может выписать штраф.
На дороге не стоит пытаться доказывать что-либо другим водителям или проявлять агрессию. Важно помнить главное правило, которого, к сожалению, нет в ПДД — дай дорогу дураку.
Это означает, что вместо того, чтобы вступать в конфликты или устраивать дорожные разборки, лучше уступить дорогу, избегая возможных неприятностей.
Здоровый рассудок и вежливость на дороге помогут избежать конфликтов и создадут более безопасную и спокойную атмосферу для всех участников дорожного движения.