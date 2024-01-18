Китайские Li Auto блокируются в РФ после срабатывания подушек безопасности

Автомобили Li Auto, которые приобрели популярность среди россиян в 2023 году, столкнулись с серьезной проблемой после попадания в ДТП.

Владельцы этих автомобилей обнаружили, что после активации подушек безопасности, их автомобиль превращается в «кирпич», даже если повреждения кузова несущественные.

Согласно словам Дмитрия Рогова, основателя компании «РоговМобиль», которая занимается поставками автомобилей из-за рубежа, владельцы Li Auto обращались с проблемой в сервисные центры, но им сообщили, что единственный способ исправить ситуацию — отправить автомобиль в Китай для ремонта.

Причиной такого поведения автомобиля является стремление производителей Li Auto предотвратить появление восстановленных автомобилей на дорогах. В Китае владельцы поврежденных автомобилей сдают их дилерам и получают скидку на покупку нового автомобиля.

Олег Туманов, основатель компании Kazandigital, занимающейся поставками электромобилей и запчастей из Китая, объясняет, что блокировку автомобиля можно снять только с помощью специализированного диагностического оборудования, которого в России пока нет.

Однако китайский дилер имеет возможность удаленно разблокировать автомобиль за дополнительную плату в размере 15 тысяч рублей, но без гарантий результата.

Также стоит отметить, что Li Auto может заблокироваться даже из-за незначительной причины, такой как разрядка 12-вольтовой батареи, особенно в холодные зимние месяцы.

В этом случае также потребуется обращение к китайскому дилеру для восстановления доступа к автомобилю.

Источник: Газета.ру.