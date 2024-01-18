В РФ запущены продажи внедорожников Tank 500 Urban по цене 6,3 млн рублей

Премиальный автомобильный бренд Tank официально объявил цену на свой гибридный внедорожник Tank 500 Urban, который будет доступен для приобретения в России по цене 6 299 000 рублей.

Покупатели смогут оформить предзаказ онлайн уже в конце января, а поставки запланированы с 1 февраля 2024 года.

Tank 500 Urban оснащен гибридной системой, которая базируется на 2-литровом двигателе с мощностью 245 лошадиных сил и крутящим моментом 380 Ньютон-метров.

В сочетании с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией, полным приводом и электродвигателем мощностью 54 лошадиных сил (268 Ньютон-метров), этот внедорожник обладает впечатляющей производительностью.

Автомобиль оснащен литиевым аккумулятором емкостью 1,75 киловатт-часа, который обеспечивает эффективную работу гибридной системы.

Tank 500 Urban способен разгоняться до 100 километров в час всего за 7,9 секунды, а расход топлива в комбинированном цикле составляет всего 8,5 литров на 100 километров — на три литра меньше, чем у модели с V6 двигателем.

Важно отметить, что автомобиль сохраняет свою трансмиссию с муфтой подключения передней оси, понижающим механизмом и блокировками, что позволяет ему справляться с различными дорожными условиями.

Внешне Tank 500 Urban отличается от других моделей бренда особой решеткой радиатора, колесными дисками и наличием запасного колеса на задней двери, добавляя этому автомобилю уникальный и привлекательный вид.