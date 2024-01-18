Глава АвтоВАЗа Соколов: продажи машин под новым автобрендом стартуют весной

На телеканале «Россия 24» Максим Соколов, президент АвтоВАЗа, поделился интересной новостью о планах компании выпускать автомобили под новым брендом на своем заводе в Санкт-Петербурге.

Этой новости предшествовал патент нового логотипа. Согласно словам топ-менеджера, продажи этих автомобилей стартуют уже весной текущего года.

Они будут доступны в шоу-румах дилеров Lada, но это будет отдельная линейка автомобилей, которую будут выпускать в Петербурге. Максим Соколов также заявил, что название нового бренда скоро будет официально объявлено.

Недавно в Роспатенте появились изображения логотипа, зарегистрированного ООО «Автозавод Санкт-Петербург», которое находится под управлением АвтоВАЗа. Этот логотип будет использоваться на автомобилях нового бренда.