АвтоВАЗ нарастил продажи и объемы производства в 2023 году

В 2023 году АО «АВТОВАЗ» добилось значительных результатов в различных областях своей деятельности, включая производство, продажи и корпоративное развитие. Президент компании Максим Соколов представил эти достижения в ходе пресс-конференции, которая прошла в Москве.

Одной из главных целей АО «АВТОВАЗ» было преодоление санкций и одновременное сохранение производства, рабочих мест и социальных гарантий.

Компания успешно справилась с этим вызовом и значительно увеличила производство автомобилей до 374 077 штук. Объем производства LADA на тольяттинском заводе стал самым высоким за последние 10 лет. Все модели автомобилей были переведены на стандарт Евро-5, а более 1200 деталей и материалов, ранее импортированных из недружественных стран, были локализованы.

Численность команды АО «АВТОВАЗ» увеличилась до 34,5 тысячи человек, а в общей сложности в Группе АВТОВАЗ работает 43 тысячи человек. Благодаря активным продажам и развитию дилерской сети, доля марки LADA на российском рынке автомобилей выросла до около 35%, что является рекордом за последние 20 лет. Модель LADA Granta стала самой продаваемой, разойдясь тиражом в 206 116 экземпляров.

Всего было продано 352 572 автомобиля марки LADA в 2023 году, что составляет увеличение на 87%. Кроме LADA Granta, в топ-5 самых продаваемых моделей на российском авторынке вошли LADA NIVA и LADA Vesta. Продажи обновленной LADA Vesta достигли 49 272 единиц, а LADA NIVA была продана в количестве 92 003 автомобилей.

АО «АВТОВАЗ» также активно развивала свою дилерскую сеть. В настоящее время под контролем компании находится 568 дилерских центров, из которых 315 специализируются на продаже автомобилей LADA.

Объем продаж запасных частей и аксессуаров в 2023 году вырос на 22%. Также продолжал развиваться проект Lecar World, который предлагает запчасти и аксессуары под собственной маркой Lecar, магазины мультибрендовых запчастей и сервисные центры.

Компания также работала над изменением бизнес-модели экспорта в связи с санкционным давлением. В 2023 году около 6,5 тысячи автомобилей LADA были экспортированы в 8 государств. Планируется возобновление продаж в странах Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока, а также реализация проектов крупноузловой сборки LADA за рубежом.

В 2024 году АО «АВТОВАЗ» планирует презентовать обновленные версии моделей LADA Granta и LADA NIVA, а также запустить LADA Vesta с новым силовым агрегатом и автоматической коробкой передач. Компания также продолжит работу над развитием электромобильной линейки и внедрением новых технологий в производство.