Кроссовер Ford Mustang Mach -E GT 2024 получил новую версию

Ford Mustang Mach-E GT 2024 года будет предлагать новый пакет визуальных опций, который будет доступен только для высокопроизводительной версии электрического кроссовера. Этот пакет предлагает новый цвет кузова и некоторые измененные элементы экстерьера.

Пакет включает в себя бронзовую решетку радиатора, 20-дюймовые алюминиевые диски в цвете «Зловещая бронза» и внешние значки такого же цвета.

Изменения деталей экстерьера также будут доступны и для версий в цвете Shadow Black и Star White Metallic Tri-Coast.

Кроме того, Ford также предлагает дополнительное повышение производительности в комплекте с бронзовым пакетом.

Подробности пока не раскрываются, но производитель обещает, что это обновление сделает бронзовую версию самой быстрой версией Mach-E.

Сейчас Mach-E GT имеет мощность 480 лошадиных сил и разгоняется до 60 миль в час за 3,7 секунды, но с обновлением он станет еще быстрее.

Mach-E GT AWD с аккумулятором увеличенной емкости и новым цветом будет стоить от 62 885 долларов.