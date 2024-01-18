Acura в этом году представит конкурента кроссоверам Audi Q3 и BMW X1

Acura наконец-то готовится представить новый компактный внедорожник, который станет меньшим братом моделей RDX и MDX.

Компания подтвердила, что автомобиль будет представлен в конце этого года, входя в популярный сегмент, где уже присутствуют многие конкуренты класса люкс, такие как Audi Q3, BMW X1 и Lexus UX.

Пока мало известно о новом автомобиле, но Acura описывает его как «gateway» продукт, который будет соответствовать хэтчбеку Integra, где последний является моделью начального уровня в линейке.

Предполагается, что автомобиль будет иметь общие характеристики с Honda Civic, который также является базой для Integra и Honda HR-V. Ожидается, что новая Acura будет размером, подобным HR-V.

Официальное название автомобиля пока не объявлено, но были найдены две торговых марки, зарегистрированные Acura в ведомстве по товарным знакам США, которые могут быть потенциальными вариантами.

Один из них — ADX, который ранее был предполагаемым названием для кроссовера Acura EV, но вместо него был выбран ZDX. Другой вариант — CDX, который ранее использовался для версии Honda HR-V Acura, продававшейся в Китае (снятая с производства модель CDX).