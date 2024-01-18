Модель Honda Civic получила обновление и гибридную модификацию

Компания Honda объявила о комплексном обновлении модели Honda Civic к 2025 модельному году, включая добавление гибридной версии.

Они также поделились фотографиями новой гибридной модели Civic с обновленным дизайном, который будет применен во всей линейке Civic 2025 года.

На фото представлен гибридный седан Honda Civic 2025 года в комплектации Sport Touring. На задней части автомобиля можно увидеть значок hybrid, а также новые колесные диски и переработанный передний бампер и решетку радиатора, которые выглядят очень агрессивно, подобно Civic Type R.

Кроме того, Honda заявляет, что добавит новые функции в Civic 2025 года, но пока не раскрывает подробности этих обновлений.

Предполагается, что Civic Hybrid будет использовать аналогичную конфигурацию, что и гибридные версии Accord и CR-V.

Однако ожидается, что у Civic Hybrid будет бензиновый двигатель меньшего объема, чем у этих больших моделей.

Вместо 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя, Civic Hybrid, вероятно, будет оснащен 1,5-литровым двигателем, очень похожим на тот, который использовался в предыдущей модели Civic Insight.

Пока неизвестно, какие изменения произойдут с существующими вариантами двигателей Civic, такими как 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель и 1,5-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель.

Honda сообщила, что модельный ряд Civic будет структурирован аналогично моделям CR-V и Accord, что означает, что определенные комплектации будут доступны только в негибридных версиях, а другие — только в гибридных.

Предполагается, что более высокие комплектации будут предложены только в гибридных версиях, основываясь на представленной фотографии топовой гибридной модели Sport Touring. Honda ожидает, что гибридная версия будет составлять 40 процентов от общего объема продаж Civic.