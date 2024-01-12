КПП EATON ZF: Когда поломку коробки передач можно предупредить

Механическая коробка переключения передач отличается простой и надежной конструкцией, это упрощает ее ремонт в случае выхода из строя. Основными компонентами этой системы можно назвать механизм сцепления, переключатель передач и шестерни. В отличие от роботизированных и автоматических механическая КПП при ремонте и техобслуживании требует меньших финансовых затрат.

Основные причины неисправности КПП грузовиков и спецтехники



Механическая трансмиссия в большегрузном автотранспорте по наблюдениям экспертов чаще всего ломается по следующим причинам:

перегрев смазки. При непрерывной эксплуатации транспорта и движении по прерывистой местности (склоны, ухабы, колейность и проч.) и зачастую при экстремальных климатических условиях трансмиссионное масло перегревается, и детали КПП плохо смазываются. Как следствие — запчасти быстро изнашиваются и требуют замены; быстрый износ трансмиссии вследствие большого пробега авто.Грузовики обычно преодолевают значительные расстояния, и коробка передач изнашивается раньше времени. Интенсивная эксплуатация негативно влияет на синхронизаторы, шестерни и подшипники. Все это снижает мощности передач и повышает вероятность отказа КПП; неквалифицированное проведение техобслуживания и загрязнение масла. Многие проблемы с КПП и другими рабочими узлами автомашин можно предупредить, если регулярно проходить ТО. В рамках данной процедуры мастер осуществляет плановую замену масла и фильтров. Ведь если их не менять, то внутри коробки скапливаются различные вещества вроде стружки металла, влаги и грязи. Когда масло загрязняется, оно способно своим составом повредить трансмиссию, приближая момент ее отказа; некорректное переключение передач и грубое использование сцепления. Если резко переключать передачи, шестерни очень быстро перетираются и это создает высокую нагрузку на трансмиссию. Езда на сцеплении и агрессивное его использование становятся причиной преждевременного изнашивания дисков сцепления и их повреждения; частые перегрузы и негативное воздействие на КПП чрезмерного крутящего момента. Каждый грузовой автомобиль имеет номинально допустимую грузоподъемность, и превышение данных ограничений создает чрезмерную нагрузку на коробку переключения передач. Частые превышения максимального веса и крутящего момента негативно влияют на трансмиссию, способствуя ее поломке и неисправности отдельных компонентов.

Перечень вышеперечисленных причин выхода из строя коробки передач на большегрузной и специальной технике не исчерпывающий. Возможно воздействие и других негативных факторов, но описанные — наиболее распространены.

Способы решения проблем

Когда коробка передач еще работает, но уже наблюдаются какие-то неспецифические «симптомы» вроде шумной работы, лучше сразу обратиться в ремонтную мастерскую для проведения диагностики и техобслуживания с заменой масла и масляных фильтров. Периодический осмотр автомашины профессионалами — гарантия безопасной эксплуатации и удлинение интервалов между ремонтами.

Своевременно замененное масло не загрязняет трансмиссию, детали которой работают плавно и без сбоев.

Также к профилактическим мероприятиям можно отнести следующие методы:



грамотная и аккуратная техника вождения с бережным использованием сцепления, когда передачи переключаются плавно и не создаются излишние нагрузки на трансмиссию. Продлить срок службы КПП может корректное пользование сцеплением, в частности исключение случаев его проскальзывания;

правильный подбор передач на разных трассах.Когда маршрут проложен в горной местности с крутыми подъемами и спусками, необходимо осуществлять движение на низкой передаче, чтобы водитель мог контролировать скорость и мощность. Когда трасса ровная, можно пользоваться более высокими передачами для экономичного расходования топлива. Приведенные советы позволят продлить срок службы коробки передач.

Комплексный подход к ремонту

Если сломалась коробка передач, специалисты компании Drive GEAR всегда готовы прийти на помощь. Отличительная черта сервисного обслуживания любого клиента — всесторонний анализ причин, которые привели к неисправности запасной части или узла. В процессе восстановления работоспособности трансмиссии мастер сначала проводит диагностику посредством разборки коробки передач и проверки каждой детали на наличие дефектов.

Благодаря комплексному подходу к ремонту специалисты одновременно выполняют плановое ТО с заменой фильтров и масла, а также ремонтируют поломанную деталь. Если в рамках осуществления ремонтных работ требуется заменить запчасть на новую, данное действие обязательно согласовывается с заказчиком.

Важно: помимо ремонта механических КПП EATON, ZF, Meritor, SHAANXI для большегрузных машин и спецтехники компания ДРАЙВ ГИР предлагает свою помощь в поиске и заказе высококачественных деталей на автомобили следующих марок: VOLVO, FREIGHTLINER, PETERBILT, SHAANXI-SHACMAN, MERCEDES, SITRAK, DAF, FOTON, CUMMINS, HOWO, FAW, IVECO, EATON, DONGFENG, KENWORTH, MAN, CAT, SCANIA.

Все справки по телефонам: +7 (926) 819-03-60 и +7 (903) 720-02-73.