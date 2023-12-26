Сотрудникам КамАЗа кроссоверы «Москвич» продают почти на миллион рублей дешевле

Сотрудники челнинского автозавода КамАЗ могут купить кроссовер «Москвич 3» со скидкой до 37 процентов, если успеют сделать это до конца года.

КамАЗ, крупнейший российский производитель грузовиков, предлагает своим сотрудникам уникальную возможность приобрести кроссовер «Москвич 3» по специальной цене. Это новая модель, которая выпускается на столичном заводе «Москвич» (бывший «Рено Россия») на базе китайского JAC S3 с русифицированными шильдиками.

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Как сообщает портал Quto, камазовцы могут купить «Москвич 3» со скидкой до 37 процентов от розничной цены, установленной производителем. Так, за кроссовер в комплектации «Стандарт» с механической коробкой передач они могут заплатить всего 1 389 750 рублей вместо 2 220 000 рублей. За кроссовер с вариатором они могут отдать 1 445 000 рублей вместо 2 285 000 рублей. А за самую дорогую версию «Комфорт» с вариатором и климат-контролем они могут выложить 1 559 750 рублей вместо 2 478 000 рублей.

Таким образом, камазовцы могут сэкономить почти миллион рублей на покупке «Москвича 3», но только если они сделают это до 31 декабря 2023 года, пока действует предновогодняя акция. Кроме того, они могут воспользоваться льготным кредитом от банков-партнеров «Москвича» с процентной ставкой от 5,9 до 9,9 процентов в год.

КамАЗ является технологическим партнером «Москвича» и поставляет на его завод двигатели, трансмиссии и другие компоненты. Это не первый раз, когда «Москвич» делает скидки для сотрудников КамАЗа. В октябре этого года он предлагал им скидки в размере 15—22 процентов в зависимости от стажа и репутации работника.

«Москвич 3» — это компактный кроссовер, который оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 117 лошадиных сил, механической или вариаторной коробкой передач, передним или полным приводом. Кроссовер имеет длину 4,33 метра, ширину 1,76 метра, высоту 1,66 метра и колесную базу 2,56 метра. Объем багажника составляет 600 литров. Кроссовер оснащается мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном, камерой заднего вида, круиз-контролем, подогревом сидений и зеркал, а также системами безопасности, такими как ABS, EBD, ESP, TCS и т.д.

Сотрудники КамАЗа не единственные, кто может получить скидку на «Москвич 3». Производитель также предлагает специальные цены для пенсионеров, медицинских работников, учителей, студентов и других категорий граждан. Кроме того, «Москвич» участвует в государственных программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяют получить дополнительную скидку до 10 процентов при покупке нового автомобиля. Таким образом, «Москвич» стремится привлечь больше покупателей на свою продукцию, которая пока не пользуется большим спросом на российском рынке.

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