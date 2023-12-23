«Автовзгляд»: найдены 5 неубиваемых иномарок за 500 тыс. рублей

В сегодняшней ситуации на российском авторынке многие покупатели не могут позволить себе новые иностранные автомобили из-за их высокой стоимости.

Кроме того, высокие кредитные ставки оказывают негативное влияние на потребителей с низкими зарплатами. В результате, многие люди предпочитают обратиться к рынку подержанных автомобилей. Однако, даже цена в 1 000 000 рублей остается неподъемной для большинства россиян. В этом ценовом диапазоне популярными становятся автомобили Lada и старые иномарки. Хотя Лады часто требуют ремонта, ремонт иностранных автомобилей может быть еще более сложным и дорогостоящим. Однако, на рынке подержанных автомобилей можно найти надежные и долговечные варианты по более доступной цене.

Эксперты «Автовзгляд» предложили несколько примеров таких автомобилей, стоимостью около 500 000 рублей. Французский седан Renault Logan предлагает высокую ресурсную возможность двигателей и прочную подвеску. Хотя его слабым местом являются сальники балки и ступичные подшипники, модели в бюджете 500 000 рублей с пробегом более 200 000 километров говорят о его долговечности.

Японский седан Nissan Almera с 1,6-литровым двигателем мощностью 102 л.с. способен преодолеть пробег свыше 300 000 километров. Его слабыми местами являются втулки стабилизатора и сайлентблоки, но он отличается высоким уровнем комфорта и просторным салоном.

Mitsubishi Lancer, хоть и может быть немного старше, является более комфортным и динамичным. Этот автомобиль десятого поколения оснащен 143-сильным двигателем и надежным вариатором. При должном обслуживании и заботе, этот автомобиль способен преодолеть пробег более 300 000 километров.

Единственными недостатками являются ресурс рулевых тяг и наконечников. Американская модель Chevrolet Cruze предлагает различные варианты кузова и силовых установок. В пределах 500 000 рублей можно приобрести автомобиль с пробегом около 300 000 километров. Хотя у него есть хрупкие трубки системы охлаждения и подшипники валов КП, его подвеска практически не подвержена поломкам.

Американский автомобиль Ford Focus предлагает множество вариаций и модификаций. Второе поколение модели с рестайлингом может быть найдено в пределах 500 000 рублей с пробегом от 200 до 300 тысяч километров. У этой модели есть проблемы с блоком цилиндров и сцеплением, но она обладает хорошей управляемостью и надежностью.