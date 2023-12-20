Когда мы говорим о безопасности автомобилиста и всех пассажиров, места для компромиссов при выборе шин быть не может. Экономить на комплектующих для вашего авто нельзя. Поэтому мысли о приобретении бюджетных или чего еще хуже восстановленных шин стоит сразу отбросить в сторону.

Существуют страны, в которых процедура смены шин у машин и вовсе находится под контролем законодательных органов, проблема в том, что Россия в этот список не входит.

В этой статье подробно поговорим о том, почему не стоит экономить на дешевых покрышках и чем это чревато. Если же бюджет не позволяет всегда покупать только качественную резину, можно попробовать освоить онлайн покер. Эта карточная игра может стать источником дополнительного дохода, если вы готовы обучаться и развивать свою стратегию. Комнаты вроде Americas Cardroom предлагают отличные условия для игры.

Ненадежное сцепление с дорогой

Дешевые покрышки изготавливаются из материалов худшего качества, с использованием упрощенных технологий. Это сказывается в первую очередь на сцеплении резины с дорожным покрытием. На таких покрышках значительно увеличивается тормозной путь автомобиля, особенно в неблагоприятных погодных условиях. Также повышается вероятность заноса и потери контроля над управлением.

Быстрый износ протектора

Протектор дешевых покрышек изнашивается значительно быстрее, чем у покрышек известных брендов. Это связано как с использованием менее качественного сырья, так и с применяемой технологией, которая не соответствует всем необходимым нормам.

По итогу, такую резину приходится менять куда чаще, что совсем не помогает сэкономить, а лишь наоборот влетает в копеечку.

Несоответствие техническим требованиям

Дешевые покрышки часто не соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к резине ведущими автопроизводителями. В частности, могут не соблюдаться следующие параметры:

Состав резиновой смеси. В целях экономии производители используют более дешевые компоненты, что сказывается на характеристиках готового изделия.

Рисунок протектора. У дешевых покрышек он может не соответствовать рекомендациям автопроизводителей для конкретной модели автомобиля.

Жесткость боковины. От этого зависит комфорт езды и управляемость транспортным средством.

Тормозные характеристики. Могут не соответствовать заявленному классу покрышек.

Можно сделать лишь один вывод — использование дешевой резины может привести к ухудшению ходовых качеств автомобиля и даже вывести его параметры за пределы допустимых норм. Лучше приобретать проверенные покрышки известных брендов и не рисковать.

Опасность для жизни

Все перечисленные недостатки дешевых покрышек несут потенциальную угрозу безопасности движения. В критической ситуации такие покрышки могут подвести, что чревато не только поломкой автомобиля, но и угрозой жизни водителя и пассажиров.

Можно как угодно оправдывать желание сэкономить и приобрести бюджетный вариант, однако помните, что жизнь бесценна. Не стоит подвергать риску пассажиров, которые едут вместе с вами и других участников дорожного движения.

В чем разница между дешевыми и дорогими шинами

Производители дешевой резины создают свою продукцию с использованием синтетических смесей. Таким образом, создается лишь видимость того что покрышки безопасны в использовании.

Вот несколько преимуществ шин высокого класса:

Их структура отличается высокой прочностью и износостойкостью

Они сокращают тормозной путь

Не теряют своих свойств при изменении температурного режима

Имеют прекрасное сцепление с дорожным покрытием

В их составе находится больше натуральных компонентов

Меньше шумят при движении автомобиля

Покупая дешевые покрышки, автолюбитель на подсознательном уровне будет находиться в напряжении, понимая, что он всегда рискует не вписаться в поворот или столкнуться с другими проблемами. В то же время, качественная резина придает больше уверенности за рулем.