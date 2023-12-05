Все команды Формулы-1 определились с составами на новый сезон

Участники самого популярного класса автогонок – Формулы-1, объявили состав пилотов на новый сезон 2024-го года.

В новой кампании «Королевских гонок» на старт выйдут десять команд-участниц. И все они уже сейчас официально объявили о том, какие пилоты будут защищать их цвета в 2024-м году. Вот список «дуэтов» всех десяти гоночных коллективов Формулы-1:

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен и Серхио Перес

«Мерседес»: Льюис Хэмилтон и Джордж

«Феррари»: Шарль Леклер и Карлос Сайнс

«Макларен»: Ландо Норрис и Оскар Пиастри

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо и Ланс Стролл

«Альпин»: Эстебан Окон и Пьер Гасли

«Уильямс»: Алекс Албон и Логан Сарджент

«Альфа Таури»: Юки Цунода и Даниэль Риккардо

«Заубер»: Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй

«Хаас»: Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен

А кто же будет главным фаворитом кампании-2024 в чемпионате пилотов и в Кубке конструкторов? На этот вопрос уже сейчас попытались дать ответ аналитики известной букмекерской компании Мелбет, в линии которой всегда есть актуальные котировки на гонки Формулы-1. И те поклонники «Королевских гонок», которые готовы использовать свой Melbet ru промокод для пари на чемпиона нового сезона, наверняка заметили, что коэффициенты говорят о статусе главного фаворита для действующего владельца мировой «гоночной короны», голландца Макса Ферстаппена. Вероятность защиты титула пилотом «Ред Булл» оценена в 78% шансов.

Главными конкурентами Ферстаппена эксперты беттинг-сферы считают Ландо Норриса из «Макларен», поставить на победу которого можно с вероятностью в 11% шансов на успех, а также Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», чьи шансы оценены в 8% вероятности триумфа.

Что касается Кубка конструкторов – то есть соревнования команд между собою в количестве набранных очков суммарно, то здесь букмекерские ставки можно делать с наивысшими шансами на победу команды «Ред Булл». Хотя преимущество «Красных быков» не столь ощутимо, как в случае с чемпионатов пилотов. По оценке аналитиков беттинг-сферы, следующий сезон завершится победой «Ред Булл» в сражении команд с вероятностью в 65% шансов.

Основные конкуренты действующего обладателя Кубка конструкторов – «Мерседес» и «Макларен», смогут отобрать титул у «гегемона» в новой кампании с одинаковой вероятностью – в 16% шансов. Также недалеко от трио главных претендентов на триумф располагается и «стайня» из Италии – «Феррари», которой отводят около 14% шансов на титул.

Напомним, что в сезоне 2023 года чемпионат пилотов уверенно выиграл Макс Ферстаппен, обошедший своего ближайшего преследователя в итоговой таблице – партнера по команде Серхио Переса, на 290 очков.

В Кубке конструкторов сильнее всех оказалась команда «Ред Булл», чей отрыв от преследователя был еще более внушителен – соперников из «Мерседес» «Красные быки» обогнали на 451 очко!

Новый сезон «Королевских гонок» в 2024-м году стартует во второй день весны. Именно тогда гонщики выйдут на трассу первого этапа кампании – Гран-при Бахрейна. Всего в следующем сезоне запланировано 24 гран-при.