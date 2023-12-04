Система гидроусилителя руля: функции, разновидности и роль клапана в управлении автомобилем

Гидравлический усилитель руля (ГУР) – система, которая помогает водителю управлять автомобилем, уменьшая усилие, необходимое для поворота рулевого колеса. ГУР использует гидравлическую систему для поддержки усилия водителя при маневрировании.

Системы гидроусилителя руля могут различаться в зависимости от типа автомобиля и производителя. С 2000-х годов повсеместно стали появляться электро-гидравлические системы рулевого (ЭГУР), которые заменяют более традиционные гидравлические системы.

Где находится и из чего состоит клапан гидроусилителя руля

Клапан гидроусилителя находится внутри самого гидроцилиндра ГУР. Гидроцилиндр — это устройство, в котором происходит преобразование гидравлического давления в механическое усилие для управления рулевым механизмом.

Когда водитель поворачивает руль, насос в ГУР создает давление в гидросистеме. Клапан внутри гидроцилиндра регулирует поток гидравлической жидкости, что в свою очередь управляет уровнем усилия, необходимого для поворота руля. Клапан открывается и закрывается, регулируя давление и направляя гидравлическую жидкость в нужные камеры гидроцилиндра для обеспечения поддержки в управлении.

Конструкции гидроусилителя руля могут различаться в зависимости от модели и года выпуска автомобиля. Вольво, как и другие производители, может использовать различные конфигурации гидроусилителей руля в разных моделях и сериях.

Обычно клапан ГУР у Вольво XC90 находится внутри гидроцилиндра или другого узла системы управления. Однако точное местоположение клапана может изменяться в зависимости от конкретной модели и года выпуска автомобиля. Такая информация детально описывается в технических спецификациях. Лучше всего обратиться в специализированный сервисный центр Вольво за обслуживанием.

Клапаны в гидроусилителях руля обычно изготавливаются из металлических материалов, таких как сталь или алюминий. Эти материалы обеспечивают прочность и долговечность, что важно для эффективной работы системы управления рулем. Материалы выбираются также с учетом их способности выдерживать давление и износ, которые могут возникнуть при работе гидроусилителя руля.

Как понять, что с неполадки с ГУР?

Есть несколько признаков, которые могут указывать на проблемы с гидроусилителем руля. Однако для точного диагноза часто требуется провести более подробное обследование, которое может включать в себя разборку системы. Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

Трудности в повороте руля: увеличилась нагрузка на рулевое управление, поворот руля стал более трудным и/или требует большего усилия, чем обычно.

Стук или шум: шумы, такие как стук в рулевой колонке, скрежет при повороте руля, могут указывать на проблемы с ГУР.

Утечка гидравлической жидкости: если вы замечаете следы масла или жидкости под автомобилем.

Необычные вибрации: вибрации в рулевом колесе или необычные ощущения при управлении, изменения в «чувстве дороги» могут также свидетельствовать о проблемах с гидроусилителем руля.

Если вы замечаете описанные выше признаки, рекомендуется обратиться к специалисту для более детальной диагностики. Для профилактики и корректной работы системы масло в ГУР Вольво на XC90 необходимо менять каждые 2-3 года или после прохождения 40 000-50 000 км.

Некоторые проблемы могут быть устранены путем регулировки или замены отдельных компонентов, в то время как в других случаях может потребоваться полная замена гидроусилителя руля.