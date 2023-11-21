Компания «ДРАЙВ ГИР» является опытным и профессиональным поставщиком автозапчастей и комплектующих для грузовых автомобилей. Наш ассортимент включает в себя различные агрегаты, детали узлов и механизмов, такие как редукторы, коробки передач, коробки отбора мощности, раздаточные коробки, комплекты сцепления, механизированные комплекты управления, подвеска и ходовая часть, системы АБС и курсовой устойчивости, насосы ГУР и другие компоненты рулевого управления.

Мы предлагаем широкий выбор автозапчастей для таких популярных брендов, как EATON, KENWORTH, INVECO, FREIGHTLINER, VOLVO, MERITOR, ZF, CAT, MERCEDES, MAN, SCANIA, DAF, PETERBILT, CUMMINS, SITRAK, FAW, DONGFENG, FOTON, HOWO, SHAANXI-SHACMAN, а также многие другие. Китайские грузовики занимают важное место на российском рынке, и наши запчасти и комплектующие идеально подходят для транспорта китайского производства. Они оснащены надежными и проверенными агрегатами EATON FULLER, что делает их прочными и надежными. В нашем ассортименте также представлены различные модели отличного качества от бренда ZF.

Мы оказываем полный спектр услуг по обслуживанию грузовых автомобилей из США, Европы и Китая. У нас Вы можете приобрести необходимые автозапчасти для указанных моделей и произвести их ремонт с гарантией. Наш автосервис обладает богатым опытом работы с грузовыми автомобилями и предлагает оптимальное соотношение цены и качества.

При обращении к нам, Вы получите профессиональную помощь в подборе необходимых запчастей и консультацию опытного автомеханика по ремонту и замене. Мы также предлагаем квалифицированный ремонт от коробки передач до двигателя, замену сцепления и выполнение технических работ любой сложности.

Мы гарантируем качество наших товаров и услуг. Для нас известный термин «гарантия качества» — это не только слова, это обещание учесть все требования и пожелания клиента. Мы стремимся выполнить каждый заказ на самом высоком уровне и удовлетворить потребности каждого клиента, используя индивидуальный подход.

Компания «ДРАЙВ ГИР» — Ваш надежный партнер по обслуживанию грузовых автомобилей. У нас Вы можете быть уверены, что Ваша техника будет в надежных руках!

Для связи с нами используйте следующие телефоны: 8 (903) 720-02-73, 8 (926) 819-03-60.

Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте: http://eaton-fuller.ru.