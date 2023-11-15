«Известия»: ввезённые по параллельному импорту машины блокируются при обслуживании

Владельцы автомобилей европейских марок, ввезенных в Россию по параллельному импорту, столкнулись с проблемами блокировки своих машин. Эта проблема возникает при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию, сообщили источники в крупных дилерских центрах и станциях техобслуживания газете «Известия». Проблемы затронули такие марки, как BMW, Mercedes и Renault.

С начала 2022 года многие автомобильные концерны стали отключать диагностическое оборудование и программное обеспечение из-за санкций.

Когда диагностическое оборудование подключается к автомобилю, происходит обмен кодами. Если информация не совпадает, то автомобиль блокируется. Однако, в «гаражных» сервисах часто отсутствует необходимое сертифицированное оборудование, которое требуется для обмена кодами.

Случаи блокировки автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, были подтверждены источником в крупной сети СТО. Представители европейских автоконцернов давно рассматривали идею внедрения в свои машины региональных ограничений и других способов защиты.

Ранее компания Volvo Cars объявила, что в России перестали работать онлайн-сервисы для клиентов марки и фирменных сервисных центров из-за соблюдения санкций ЕС против России.

Это ограничение затрагивает все автомобили Volvo, поставленные в Россию, даже если обратиться за сервисной поддержкой в другой стране. Вопрос о гарантийном обслуживании в пресс-службе Volvo остался без ответа.