Российские дилеры столкнулись с трудностями при продаже машин Kia и Volkswagen

Российские дилеры столкнулись с проблемами продажи некоторых моделей автомобилей от корейских и европейских производителей, которые прекратили свою деятельность в стране. Основной причиной является резкое повышение цен на эти автомобили.

Некоторые из примеров включают Kia Cerato и Kia Seltos 2022 года выпуска, а также Taos и Tiguan от Volkswagen, а также Kodiaq и Karoq от Skoda. Дилеры уже несколько месяцев пытаются продать эти автомобили, но сталкиваются с трудностями.

Цены на эти модели значительно выросли. Например, Kia Cerato в доступной комплектации стоит теперь 2,3 миллиона рублей, в то время как ранее она была доступна за 1,6 миллиона. Автомобиль Seltos с базовой комплектацией теперь стоит 2,3 миллиона рублей, что на 500 тысяч рублей выше, чем ранее. Volkswagen Tiguan в самой простой комплектации продается за 3,9 миллиона рублей, в то время как автомобиль Chery Tiggo 7 Pro из того же класса стоит 2,9 миллиона.

Эксперты объясняют, что эти модели теперь значительно дороже своих конкурентов из Китая. Кроме того, покупатели могут смущаться отсутствием гарантии на эти автомобили и проблемами с запчастями.

До 2022 года Kia, Volkswagen и Skoda были популярны в России благодаря доступным ценам и выгодным условиям обслуживания. Однако сейчас цены значительно выросли, и параллельный импорт автомобилей стал сложным для массового сегмента. Эксперты считают, что без снижения цен и проведения акций продажа оставшихся автомобилей этих производителей будет затруднительной. Особенно в условиях конкуренции с более доступными моделями из Китая.