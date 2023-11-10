Автоэксперт «ЗР» провел тест-драйв седана BAIC U5 Plus калининградской сборки

Седан BAIC U5 Plus теперь производится на автозаводе «Автотор» в Калининграде. Один из экспертов издания «За рулем» решил протестировать эту модель и поделился своими впечатлениями. Изначально он был скептически настроен по отношению к марке BAIC, так как она пока не очень популярна в России, но его первое впечатление оказалось приятным.

Он отметил удобное водительское кресло в салоне, хотя оно не имеет функции обогрева. Под капотом этой модели находится 105-сильный двигатель. Для передачи мощности доступны два варианта: механическая коробка передач или вариатор. Разгон до 100 км/ч занимает 12,5 секунды, что быстрее, чем у Lada Vesta. Однако на холостом ходу возникает некоторая вибрация кузова. Расход топлива составляет 7,3 литра на 100 км в городе и 8,3 литра в смешанном режиме.

По мнению эксперта, BAIC U5 Plus оказался более привлекательным, чем модель Kaiyi, как отмечает «За рулем». Стоимость этой модели начинается от 2,045 млн рублей.