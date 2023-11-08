Ферстаппену по силам продлить победную серию в Лас-Вегасе

Чемпион сезона в гонках Формулы-1 – голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», несмотря на завоеванный титул, не планирует останавливаться.

Ферстаппен уже давно официально оформил третье подряд чемпионство в «Королевских гонках», но даже после этого Макс не стал почивать на лаврах. Вместо этого голландец принялся за рекордные достижения, и сейчас, даже добившись отрыва в более чем две с половиной сотни очков от преследователей, все еще «голоден» до побед.

Вот и перед предпоследним этапом сезона-2023 – в американском Лас-Вегасе, Ферстаппена вновь считают главным фаворитом гонки. По крайней мере, такого мнения придерживаются аналитики известного букмекера Бет Бум, в чьей линии всегда можно отыскать актуальные котировки на автоспорт. Скачав удобное Бет Бум приложение на свой смартфон, или другой подходящий гаджет, можно без труда отыскать в меню коэффициенты на победителя Гран-при Лас-Вегаса, которое состоится 18-го ноября. И там котировки на Ферстаппена свидетельствуют о более чем 75% шансов голландца на успех.

Ближайшим конкурентом Макса на грядущем гран-при считают британца Ландо Норриса из команды «Макларен». Те почитатели таланта этого гонщика, которые хотят использовать свой Бет Бум промокод при регистрации для пари на победу Норриса, наверняка заметили, что его шансы оцениваются гораздо ниже, чем у Ферстаппена. Речь о всего лишь 12% вероятности победы. Очень существенная разница.

Но ничего удивительного в таких котировках беттинг-экспертов нет. Ферстаппен просто доминирует в Формуле-1 этого сезона! И лишь на трех из двадцати этапов кампании-2023 конкурентам удалось подвинуть Макса с первой строчки подиума.

Это случилось на Гран-при Саудовской Аравии и Азербайджана на старте сезона, когда первым финишировал партнер голландского чемпиона по «Ред Булл», мексиканец Серхио Перес, а также на Гран-при Сингапура в середине сентября. Тогда гонку довольно неожиданно выиграл испанец Карлос Сайнс из «Феррари», а Ферстаппен пришел на финиш на невиданно низкой для себя позиции в этом году – лишь пятым.

Сейчас в классификации пилотов «Королевских гонок» Макс набрал уже 524 очка, тогда как у ближайшего преследователя – Серхио Переса, 258 пунктов, а у идущего третьим – Льюиса Хэмилтона, 226 очков.

Еще больше отрыв у команды Ферстаппена – «Ред Бул», в Кубке конструкторов. «Красные быки» накопили за два этапа до конца сезона 782 очка, а у их ближайшего преследователя – команды «Мерседес», ровно на 400 балов меньше. Полнейшее доминирование!