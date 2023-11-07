Автозавод «Лада Санкт-Петербург» полноценно заработает только в 2024 году

Глава «АвтоВАЗа» рассчитывает на полноценный запуск завода «Lada Санкт-Петербург» в 2024 году, сообщило издание «Фонтанка».

По словам Максима Соколова, многое будет зависеть от скорости переговорного процесса и запуска новых продуктов. Компания ведет переговоры с восточными партнерами о выпуске новых моделей.

В частности, в следующем году здесь планируется выпускать седан. С момента запуска площадки в июне 2023г с конвейера сошло более 100 машин.

В начале 2023г «АвтоВАЗ» приобрел долю в «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» за €1. Из-за санкций может произойти срыв сотрудничества с FAW по сборке китайских машин под маркой Lada.