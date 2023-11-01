АВТОТОР презентовал битопливный автомобиль с газобаллонным оборудованием

В ходе XII Петербургского международного газового форума, который начался в Санкт-Петербурге 31 октября, компания «АВТОТОР» и «Газпром газомоторные системы» представили модифицированную версию автомобиля BAIC U5 plus, оснащенную газобаллонным оборудованием. Эта версия автомобиля была выпущена на заводе в Калининградской области в режиме пилотного производства. Производство таких автомобилей стало возможным благодаря сотрудничеству, заключенному в рамках соглашения о развитии использования природного газа в Калининградской области, которое было подписано в июне 2023 года во время Петербургского экономического форума. Документ был подписан заместителем Председателя Правительства РФ – Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, Губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и Председателем Совета директоров ООО «АВТОТОР Холдинг» Валерием Горбуновым.

Специалисты Инновационно-технологического центра «АВТОТОР» разработали и отработали технологию преобразования бензинового двигателя внутреннего сгорания автомобиля BAIC U5 plus в двигатель, работающий на битопливе, в данном случае на метане. Эта технология была успешно внедрена в серийное производство. Для преобразования автомобиля использовалось газовое оборудование, производимое компанией «Газпром газомоторные системы» на своем заводе в Московской области. В будущем часть компонентов этого газового оборудования планируется производить на новых заводах компании «АВТОТОР».

В автомобиле, помимо уже существующего бензобака, установлены два баллона объемом 39 литров каждый, предназначенные для хранения сжатого природного газа. Эти баллоны размещены в нише запасного колеса, что позволяет сохранить объем багажника. Вместо запасного колеса автомобиль комплектуется ремонтным комплектом, который позволяет проводить быстрый ремонт покрышки самостоятельно.

Все оборудование, необходимое для использования газомоторного топлива, устанавливается и проверяется на заводе и не требует дополнительной сертификации. Автомобили будут выпускаться уже с отметкой о том, что они предназначены для использования битоплива. Покупатели смогут зарегистрировать эти автомобили в Госавтоинспекции без дополнительного согласования.

На данный момент на заводе «АВТОТОР» была выпущНа данный момент на заводе «АВТОТОР» была выпущена первая партия модифицированных автомобилей BAIC U5 plus с газобаллонным оборудованием. Эти автомобили будут предназначены для тестирования и демонстрации потенциала использования газомоторного топлива в автомобильном транспорте.

Преимущества использования газомоторного топлива, такого как сжатый природный газ (метан), включают более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с бензином или дизелем, а также снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду. Это делает газомоторные автомобили более экологически чистыми и экономически выгодными.

Компания «АВТОТОР» и «Газпром газомоторные системы» планируют дальнейшее развитие сотрудничества и расширение производства газомоторных автомобилей. Это включает увеличение объемов производства, расширение модельного ряда и развитие сети заправочной инфраструктуры для газомоторных автомобилей.

Таким образом, модифицированный автомобиль BAIC U5 plus с газобаллонным оборудованием представляет собой результат сотрудничества между компаниями «АВТОТОР» и «Газпром газомоторные системы» в развитии использования газомоторного топлива в автомобильном транспорте. Это направление развития автомобильной индустрии способствует снижению экологической нагрузки и повышению энергоэффективности автомобилей.