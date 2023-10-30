Четверть автомобилистов в России выразили готовность пересесть на электрокар

Четверть автолюбителей в России выразили желание приобрести электромобиль, но большинство пока не готово из-за несовершенной инфраструктуры и высоких цен. Это было выявлено в опросе, проведенном банком «Открытие» в рамках исследования автомобильного сектора.

Результаты опроса, предоставленные «Российской газете», показали, что 25% респондентов выразили твёрдое желание купить электромобиль. Больше всего заинтересованных было среди молодых автолюбителей в возрасте от 18 до 25 лет (39%), а также в Москве и Московской области (34%).

Тем не менее, 40% опрошенных пока не рассматривают приобретение электромобиля. Самый высокий процент нежелания был среди водителей старше 55 лет (45%) и на Северном Кавказе (48%). Кроме того, 35% респондентов не имели определенного мнения относительно покупки электрокара.

Среди тех, кто готов купить электромобиль, 26% предпочли бы российские модели, в то время как 74% предпочли бы иностранные. Мужчины склонны выбирать иностранные электромобили чаще, чем женщины (81% против 66%), в то время как женщины более лояльны к отечественным маркам (49% против 37%).

Зарубежные электрокары наиболее популярны среди водителей в возрасте от 41 до 55 лет (78%) и жителей Сибири и Урала (78%). Отечественные модели больше привлекают внимание водителей в возрасте от 26 до 40 лет (47%) и на Северном Кавказе (53%).

Что касается стоимости, 82% опрошенных готовы потратить менее 2 миллионов рублей, 17% готовы потратить от 2 до 5 миллионов, и только 1% готовы потратить от 5 до 10 миллионов. Однако 60% респондентов не знают о скидках на электромобили в рамках льготных программ автокредитования (65% женщин, 65% водителей старше 55 лет, 74% автолюбителей в Приволжском федеральном округе).

О существовании таких скидок слышали 30% респондентов, и только 10% точно знают о возможности приобрести электромобиль со скидкой в 25%. Самые информированные о скидках оказались самые молодые водители в возрасте от 18 до 25 лет (21%), а также жители Северного Кавказа (21%) и Московского региона (18%).