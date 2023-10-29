В России вступили в силу новые правила уплаты утильсбора на автомобили

В России вступили в силу новые правила выплаты утилизационного сбора, и теперь этот процесс будет контролироваться таможенной службой, а не налоговыми органами, как раньше. Основная цель введения этих изменений заключается в борьбе с незаконными автосалонами, которые импортировали автомобили по параллельным схемам и перепродавали их на внутреннем рынке.

Согласно новым правилам, только граждане, которые лично ввозят автомобиль на территорию России, смогут зарегистрировать его на свое имя и использовать исключительно для личных нужд.

Эксперты прогнозируют, что в результате этих изменений конечные потребители столкнутся с повышением цен на автомобили. Автосалоны, которые ранее использовали незаконные схемы для ввоза автомобилей, могли предлагать более низкие цены, так как избегали уплаты утилизационного сбора.