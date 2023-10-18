В «Автостате» выяснили, почему покупка электрокара будет выгоднее автомобиля с ДВС

Аналитики агентства «Автостат» провели сравнение эксплуатационных расходов электрокаров и автомобилей с ДВС, используя данные из «Калькулятора стоимости владения автомобилем». Это важно для водителей, которым интересно, какой тип автомобиля лучше — электрокар или автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Тем более, что на российском рынке сейчас представлено множество моделей электромобилей.

Самым доступным автомобилем по цене на рынке России является седан Lada Granta, цена которого начинается от 700 тысяч рублей. Среди электромобилей наиболее доступной розничной ценой является седан Evolute i-PRO, стоимость которого составляет около 3 миллионов рублей.

Разница очевидна и не в пользу экологичного транспорта. Однако, если рассмотреть эксплуатационные расходы, то стоимость одного километра пробега для Evolute i-PRO составляет 6,9 рублей, в то время как для Lada Granta — 7,4 рубля.

При анализе расходов за месяц и за пять лет становится ясно, что у электрокара они будут ниже. За пять лет владение Lada Granta обойдется владельцу более чем в 740 тысяч рублей, в то время как владение Evolute i-PRO обойдется менее чем в 700 тысяч рублей.

Следует учесть, что более 60% затрат на электромобиль составляют расходы на КАСКО, в то время как у Lada Granta — на топливо. Кроме того, техническое обслуживание Evolute i-PRO выгоднее, но он уступает по ОСАГО, транспортному налогу и покупке зимних шин.

Например, если у покупателя есть бюджет в три миллиона рублей, то за эту сумму можно приобрести кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max с минимальной розничной ценой чуть более 2,9 миллиона рублей.

Однако, электрокар окажется более выгодным с точки зрения эксплуатационных расходов: 6,9 рублей против 11,6 рубля за один километр пробега. За пять лет владение китайским кроссовером обойдется владельцу примерно в 1,2 миллиона рублей. Таким образом, по всем параметрам Evolute i-PRO оказывается более выгодным, за исключением расходов на КАСКО и транспортный налог.