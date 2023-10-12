JAC T6: Тест Драйв пикапа и технические характеристики

Вы ищете практичный и доступный пикап? Тогда следует акцентировать свое внимание на JAC T6. Этот китайский пикап уже завоевал доверие многих автолюбителей.

В этом обзоре пикапа JAC можно узнать о его технических характеристиках, дизайне, комфорте, производительности и безопасности.

Описание технических характеристик

Эта модель представлена двумя вариантами двигателя: бензиновым 2.0 л мощностью 177 л.с. и турбодизельнымй 2.0 л мощностью 136 л.с. Оба варианта работают с 6-ступенчатой МКП и полным приводом с раздаточной коробкой и блокировкой заднего дифференциала. Технические характеристики JAC T6: грузоподъемность пикапа составляет 800 кг, а объем грузовой платформы – 2.3 м3. Размеры автомобиля: длина – 5315 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1815 мм, колесная база – 3090 мм, клиренс – 210 мм.

Дизайн и комфорт

Пикап JAC T6 имеет современный и привлекательный дизайн, который не уступает более дорогим конкурентам. Фронтальная часть выделяется массивной решеткой радиатора с хромированными элементами, светодиодными фарами и противотуманными фонарями. Боковая часть подчеркивает динамичный характер пикапа с помощью выразительных колесных арок, защитных порогов и стильных литых дисков. Задняя часть имеет большую дверцу грузового отсека с логотипом JAC и светодиодными задними фонарями.

Салон JAC T6 отличается качественной отделкой и удобной эргономикой. Передняя панель имеет современный дизайн с центральным экраном мультимедийной системы, цифровым приборным щитком и функциональным рулевым колесом. Сиденья обтянуты кожей и имеют электрическую регулировку для водителя. В салоне есть все необходимые опции для комфорта: климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений и зеркал, электростеклоподъемники, центральный замок, парктроники и камера заднего вида.

Производительность и тяговые характеристики

JAC T6 показывает хорошие результаты на дороге, благодаря своему мощному двигателю, полному приводу и устойчивой подвеске. Бензиновый двигатель разгоняет пикап до 100 км/ч за 12 секунд, а турбодизельный – за 14 секунд. Максимальная скорость составляет 170 км/ч для бензинового и 160 км/ч для дизельного варианта. Расход бензина в смешанном цикле – 10.5 л/100 км, расход дизеля – 8.5 л/100 км.

Благодаря своему полному приводу с раздаточной коробкой и блокировкой заднего дифференциала, JAC T6 способен преодолевать различные типы дорог и условия нагрузки. Этот пикап имеет три режима вождения:

2H (задний привод);

4H (постоянный полный привод);

4L (низкое передаточное число).

Переключение режимов происходит посредством рычага на центральной консоли. Эта модель имеет хорошие углы въезда (30 градусов), съезда (24 градуса) и проходимости (22 градуса), а также достаточный клиренс (210 мм).

Безопасность

JAC T6 обеспечивает безопасность водителя и пассажиров за счет предусмотренных систем активной и пассивной защиты. Этот пикап оснащен такими системами: ABS, EBD, BA, ESP, TPMS и HSA. К тому же данная модель имеет подушки безопасности для водителя и пассажира на переднем сидении, а также ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями натяжения.

JAC T6 – это пикап, который заслуживает вашего внимания, если вы находитесь в поиске надежного, практичного и доступного автомобиля. Эта модель имеет современный дизайн, комфортный салон, мощный двигатель, полный привод и продуманную безопасность. Поэтому стоит обязательно познакомиться с этим автомобилем ближе и записаться на тест-драйв JAC T6. Этот пикап впечатлит даже самого требовательного автомобилиста.