Как выбрать комфортный автомобиль для длительного путешествия?

Выбор комфортного авто для длительных поездок — важная задача, от которой будет зависеть ваше самочувствие и настроение в пути. Давайте разберем основные моменты, на которые стоит обратить внимание.

Тип кузова и размер салона

Для длительных поездок лучше всего подойдет просторный салон с удобными сиденьями. Рассмотрим кратко особенности некоторых вариантов:

Седан — оптимален для 1-2 человека. Недостаток — ограниченное пространство для ног и багажа. Хэтчбек — более просторный чем седан. Хорош для семьи с 1 ребенком. Внедорожник — просторный салон и огромный багажник. Отлично подходит для путешествий. Минивэн — самый вместительный вариант. Максимум комфорта для пассажиров и точно будет достаточно места для багажа.

Многое дополнительно будет зависеть и от того как именно вы планируете путешествовать. Кто-то любит ездить один, кто-то берет с собой семью. Очевидно, что во втором случае придется брать с собой значительно больше вещей, поэтому и автомобиль в идеале подбирать более вместительный.

Комфортные сиденья

Комфортные сиденья существенно снизят усталость в дороге, вы не будете чувствовать себя измотанным после нескольких часов за рулем и сможете в полной мере наслаждаться как поездкой, так и отдыхом во время остановок.

сиденья с электрорегулировками позволяют подогнать положение под водителя и пассажиров;

объемные сиденья с хорошей боковой поддержкой обеспечат комфорт;

подогрев сидений пригодится в холодное время года.

Проводить много часов за рулем и сидеть при этом в неудобной позе – это прямой путь к тому, что путешествие перестанет приносить максимум удовольствия.

Если путешествуете не один, о комфорте пассажиров также стоит позаботиться заранее. Всегда приятно находясь не за рулем расположиться в комфортном кресле, запустить Покердом с телефона или посмотреть фильм.

Несколько дополнительных деталей

Чтобы повысить комфорт, есть смысл обратить внимание при выборе автомобиля и на следующие моменты:

Климат-контроль — позволит поддерживать комфортную температуру в салоне в любую погоду. Полный привод — повысит управляемость автомобиля и даст уверенность на любых дорогах. Мультимедиа и полный набор разъемов — мультимедиа система, USB разъемы позволят разнообразить досуг в дороге музыкой, подкастами, аудиокнигами.

Помните, что в дальних поездках на первом месте всегда комфорт и безопасность. При этом игнорировать различные мелочи также не стоит, ведь за рулем придется проводить очень много времени.

Выбираем комфортный и вместительный автомобиль

Теперь поговорим о некоторых конкретных моделях авто, которые стоит рассмотреть к приобретению, если вы любитель длительных путешествий.

Suzuki SX4

Хороший японский автомобиль, который будет идеальным вариантом, если вы отправляетесь в путешествие небольшой компанией из 2-3 человек. У этого хэтчбека не самый огромный багажник на 470 литров, зато на крыше есть рейлинги.

Volvo V90 Cross Country

Этот универсал прекрасно подходит для путешествий. Благодаря полному приводу и пневматической подвеске, передвигаться по любым дорогам можно с максимальным комфортом.

Вместительный багажник и просторный салон делают этот автомобиль хорошим вариантом для тех, кто любит путешествовать с семьей.

Lada Vesta SW

Отличный седан с просторным салоном. Багажник на 480 литров, но при желании всегда можно сложить задние сидения и тем самым увеличить вместительность до 825 литров. Если путешествуете один или вдвоем, не самый ужасный вариант.

Надежный двигатель объемом 1,6 литра с мощностью 106 л.с. Для тех кто выбирает автомобиль среднего класса этот вариант будет отличный выбором для путешествий.