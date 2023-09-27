Микрозаймы на карту без проверок

Любой человек может столкнуться с финансовыми сложностями. Можно заболеть или по каким-то причинам лишиться работы. Из колеи может выбить необходимость лечения либо ремонта, незапланированная покупка или приглашение на свадьбу. Одним словом, человеку могут срочно потребоваться деньги в долг. Если нет возможности одолжить нужную сумму у знакомых, некогда собирать документы для оформления кредита в банке, либо не приходится рассчитывать на его положительное решение, стоит обратиться в МФО — микрофинансовую организацию. Здесь можно быстро получить микрозайм на карту Сбербанка или любой другой финансовой организации без всяких проверок.

Кто может оформить микрозайм?

В МФО, хотя и не проверяют документы, как в банках, но определенные требования к заемщику все же предъявляются:

Совершеннолетие заемщика. Минимальный возраст соискателя составляет 18 лет. Некоторые организации предоставляют деньги гражданам, достигшим 21 года. Заемщик должен быть гражданином РФ, иметь постоянную прописку. У клиента должен быть паспорт гражданина РФ. Наличие действующей банковской карты. Мобильный телефон с актуальным номером.

Стать заемщиками МФО и получить микрозайм могут даже люди, которых не кредитуют банковские учреждения. Это — заемщики с испорченными кредитными историями (просрочки, невыплаты), официально безработные лица.

Микрозаймы без проверок не означают, что деньги выдаются всем подряд. МФО проверяют заявителей, но при обнаружении проблем с кредитной истории, не отказывают в выдаче микрозайма по этой причине. Однако, кредитный лимит может быть в этом случае снижен, особенно при первом обращении. Впоследствии при своевременном погашении одного или нескольких микрозаймов МФО может увеличить лимит заемщика, и тот сможет рассчитывать на получение более крупных сумм в долг.

МФО одобряют большинство заявок, шанс получить одобрение очень высок. Чтобы не получить отказ, важно внимательно заполнить анкету и дать правдивые ответы на ее вопросы.

Как получить деньги?

Процесс начинается с подачи заявки. Клиент выбирает МФО, подходящую по условиям кредитования, определяется с размером суммы и сроками займа. Сегодня необязательно лично являться в офис. Заявку можно подать в режиме онлайн с помощью интернета. Но вначале придется зарегистрироваться на сайте выбранной организации.

Поскольку от заемщика, кроме паспорта, из документов обычно ничего не требуется, на рассмотрение заявки требуется совсем немного времени. Конкретное время рассмотрения зависит от политики выбранной организации. Иногда на это требуется не более 10-15 минут.

После окончания срока рассмотрения заявки на телефон гражданина придет сообщение с кодом, который надо на сайте ввести в соответствующее поле. Это будет являться подтверждением согласия на условия предоставления займа. Этот код можно рассматривать в качестве электронной подписи гражданина при оформлении кредитного договора.

После этого на карту заемщика поступают деньги. Обычно это происходит в течение нескольких часов, а зачастую и быстрее.

По такому принципу работают практически все МФО, которые перечисляют займы на карту без всяких проверок. Для заемщиков это очень удобно. Важно помнить, что необходимо своевременно и в полном объеме возвратить деньги. Сведения о микрозаймах, так же, как и о кредитах, отражаются в финансовом досье заемщика, поэтому в его интересах выполнять финансовые обязательства перед МФО добросовестно.