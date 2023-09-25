«День Pandora»: компания презентовала новинки сегмента car-security на технической конференции в Москве (12+)

Компания Pandora рассказала о новых трендах на рынке автомобильной безопасности и перспективах его развития. Событие состоялось 14 сентября в Москве на площадке Покровка 47 в зале «Цифрового Делового Пространства» (ЦДП).

«В этом году мы приняли более 450 гостей практически со всех уголков нашей страны. Наши сотрудники не только ежегодно организовывают яркие события, но и с радостью принимают участие в крупнейших выставках и форумах, в том числе международных», — поделился президент компании Pandora Андрей Петрунин.

На конференции рассказали об автомобильных охранных комплексах, включая актуальные модели на современной платформе Pandora VX, которая отличается базой отечественных компонентов и компонентов только из дружественных для России стран, и при этом является мировым лидером в области функциональности и надежности, по словам генерального директора Pandora Валерия Рябова. Кроме того, были представлены новые программно-аппаратные возможности Pandora, такие как управление климатом и расширенной истории событий. «Фирменные приложения импортных автомобилей, в том числе китайских, сейчас фактически не работают. И заработают они тогда, когда производители локализуют производство у нас. А охранно-сервисные системы Pandora работают абсолютно на любых автомобилях, которые прибыли и продолжают прибывать на наш рынок. Причём очень надежно и с учётом нашего 20-летнего опыта массового производства и реальной эксплуатации», — рассказал Андрей Петрунин.

Также в ходе мероприятия были представлены обновления в линейке bluetooth-аксессуаров, расширяющие возможности многоуровневой организации защиты автомобиля. А презентация инновационной разработки под названием Pandora Commander на высокотехнологичной платформе нового поколения FX стала кульминационным событием всего мероприятия. Подробности о новинке можно найти на официальном сайте компании Pandora.

В рамках конференции были представлены все основные направления деятельности компании, включая презентации энергоэффективных светильников под брендом Pandora LED и комплексных систем управления наружным освещением, а также сетевые решения для управления элементами зарядной инфраструктуры.

Pandora ежемесячно производит несколько десятков мощных зарядных станций собственной разработки, с максимальной локализацией производства. В компании считают, что это очень перспективное направление, ведь ближайшие годы спрос на электромобили будет только увеличиваться.