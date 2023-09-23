Volkswagen Tiguan для рынка США окажется перелицованным кроссовером от концерна FAW-Volkswagen

Согласно информации от сайта Carscoops.com, компания Volkswagen подтвердила, что следующее поколение длиннобазного кроссовера Tiguan Allspace для рынка США будет основано на китайской модели Tayron.

Представитель VW America сообщил журналистам, что новый Tiguan для США разработают совместно с подразделением FAW-Volkswagen и адаптируют под запросы североамериканских покупателей. При этом модель сохранит прежнее название Tiguan.

Основой для него послужит второе поколение Tayron, которое в Китае позиционируется как «родственник» нынешнего Tiguan с более длинной колесной базой. Ключевое отличие американской версии — наличие третьего ряда сидений.

Автомобиль будет построен на платформе MQB Evo и предложен с умеренным гибридом на базе 1,5-литрового TSI и 7-ступенчатым «роботом». Возможно, выпустят и заряжаемый гибрид, в основе которого ляжет агрегат 1.5 TSI.

Дебют обновленного Tiguan Allspace в США запланирован на второе полугодие 2024 модельного года.