Гибридный кроссовер Changan Uni-K появится в России осенью

Гибридная версия кроссовера Changan Uni-K — модель iDD — выйдет на российский авторынок осенью 2023 года, как сообщают источники. Автомобиль будет оснащен силовой установкой, включающей в себя 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 лошадиных сил и электродвигатель мощностью 116 лошадиных сил. Дальность хода только за счет электротяги составит 130 км. При полной заправке Changan Uni-K iDD способен преодолеть расстояние в 1,1 тысячи километров.

Трансмиссия гибридной версии является роботизированная с тремя сцеплениями и шестью передачами

Сейчас в РФ прилагается классическая модификация Uni-K с двигателем мощностью 226 лошадиных сил и восьмиступенчатым «автоматом» она доступна на российском рынке с декабря 2022 года по цене от 3,6 миллиона рублей. Цены на гибридную версию пока не названы производителем.