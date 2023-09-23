BYD в Китае запустил продажи 1200-сильного рамного внедорожника Yangwang U8

Китайская компания BYD начала прием заказов на новейший гибридный рамный внедорожник Yangwang U8 под собственным премиальным брендом. Новинка получила размеры: длина 5319 мм, ширина 2050 мм, высота 1930 мм, размер колесной базы 3050 мм.

Yangwang U8 имеет 4 электродвигателя по одному на каждое колесо, обеспечивающих совокупную мощность 1200 лошадиных сил. Разгоняется U8 до 100 км/ч за 3,6 секунды. Благодаря тяговому аккумулятору на 49,05 кВт*ч запас хода внедорожника на одной зарядке достигает 180 км, а с учетом запаса топлива в баке, запас хода автомобиля достигает впечатляющих 1000 км.

Yangwang U8 предлагается в двух комплектациях — Premium Edition, этот вариант получил богатую отделку. Вторая комплектация под названием Off-road Master Edition получила пакет для бездорожья. Цены на китайский внедорожник на домашнем рынке начинаются от 1,1 млн юаней, что в пересчете составляет 14,5 млн рублей. Продажи Yangwang U8 начнутся в октябре, а до конца текущего года компания Yangwang намеревается открыть свыше 90 салонов по 40 городам Китая.

Параллельно готовится к выпуску седан Yangwang U6, который, согласно прогнозам, превзойдет рекорд аэродинамического сопротивления Mercedes EQS.