В России Aurus Komendant назван самым красивым внедорожником в 2023 году

В 2023 году российский автомобиль Aurus Komendant, принадлежащий к категории роскошных внедорожников, был признан самым эстетически привлекательным внедорожником в России на престижной премии «Лучший промышленный дизайн России». Организаторами этой премии являлись правительство Москвы, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации.

В конкурсе участвовали свыше 500 компаний, и Aurus Komendant стал одним из 20 победителей в своей категории. Также в этой же категории были отмечены другие отечественные проекты, такие как вертолет компании «Аэромакс», зарядная станция для электрокаров от «ЭМ Ти Прод» и остановка общественного транспорта от фирмы «Некс-Т».

Aurus Komendant является второй моделью в линейке Aurus. Презентация этого автомобиля состоялась в конце сентября предыдущего года в Музее Гаража, специально предназначенного для таких мероприятий, организованного Федеральной службой охраны Российской Федерации. Серийное производство Aurus Komendant началось через два месяца после его презентации, в конце ноября.

Компания Aurus заявляет, что запуск модели Komendant в серийное производство означает переход на новую стадию, с акцентом на использование российских ноу-хау, материалов и комплектующих, доля которых уже составляет 70%. Основные компоненты автомобиля, такие как силовая установка, трансмиссия, электроника, а также интерьерные и декоративные решения, производятся в России.

Aurus Komendant успешно прошел сертификацию, необходимую для его продажи на российском рынке. Отмечается, что по размерам Komendant немного короче седана Senat на 252 мм и ниже его на 16 мм, однако по высоте превосходит Senat на 131 мм. Колесная база Komendant также уменьшена на 200 мм по сравнению с седаном и составляет 3100 мм.

Важно отметить, что Komendant не предназначен для буксировки прицепов и вмещает до четырех пассажиров. Для компенсации этих факторов внедорожник оснащен тремя уникальными опциями: пневматической подвеской (в отличие от других моделей Aurus, которые имеют обычную пружинную подвеску), подрулевыми лепестками и автоматической системой помощи водителю (ADAS), представляющей собой автопилот начального уровня.

По силовой установке Aurus Komendant идентичен седану Senat. Он основан на Единой модульной платформе, разработанной Федеральным государственным университетом.

Официальный старт продаж модели пока не объявлен, но предзаказ на Aurus Komendant уже можно оформить в автосалонах с ожиданием около восьми месяцев. Предварительные цены на Aurus Komendant в середине лета составляли от 33 до 35 миллионов рублей.