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На Ставрополье прошел фестиваль национальных культур

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Пресс-служба Миннац СК сообщила о проведении фестиваля национальных культур в Центральном парке Ставрополя, посвящённого Дню Ставропольского края.

На Ставрополье прошел фестиваль национальных культур
фото 1777.ru

В честь 246-го дня рождения края был организован традиционный фестиваль национальных культур. Мероприятие включало выступления творческих коллективов и артистов из национально-культурных организаций Ставрополья и казачьих обществ. Специалисты Центра имени Героя России Никиты Гусева также приняли участие в фестивале.

В рамках мероприятия Сергей Зинев вручил Почётную грамоту губернатора СК атаману Ставропольского городского казачьего общества Валерию Надеину в торжественной обстановке.

 

источник 1777.ru

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