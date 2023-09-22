На Ставрополье прошел фестиваль национальных культур

Пресс-служба Миннац СК сообщила о проведении фестиваля национальных культур в Центральном парке Ставрополя, посвящённого Дню Ставропольского края.

В честь 246-го дня рождения края был организован традиционный фестиваль национальных культур. Мероприятие включало выступления творческих коллективов и артистов из национально-культурных организаций Ставрополья и казачьих обществ. Специалисты Центра имени Героя России Никиты Гусева также приняли участие в фестивале.

В рамках мероприятия Сергей Зинев вручил Почётную грамоту губернатора СК атаману Ставропольского городского казачьего общества Валерию Надеину в торжественной обстановке.

источник 1777.ru