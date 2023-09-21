Отвечаем про автостекло марки Lemson

Думаю, каждый владелец авто, когда-нибудь обязательно сталкивается с проблемой стекол. То ли они от старости портятся, то ли камень попадает и потом трещины по всей поверхности. В общем, приходится менять. Ага, меня тоже чаша сия не миновала. Пришло время менять лобовуху. Ну, так как я не олигарх, все хотел подыскать бюджетный вариант, но чтобы качество было на уровне. Все ж-таки, жить хочется, да и семью в машине вожу. Безопасность превыше всего.

В общем, начитался всяких отзывов и наслушался мужиков, выбрал стекло Lemson. Пишут, что это российский бренд, не очень старый, вроде бы хорошее стекло делают. А выпускает завод «Стекло-Люкс» из города Бор. Продают оптом для всяких автозаводов, автоцентров, автомобильных мастерских и тому подобное.

В отзывах пишут, что автостекло Лемсон продается недорого, а качество +- неплохое. Будто бы делается оно по европейским стандартам, хотя нам эти европейцы сейчас уже не указ.

Стал я выбирать стекло Lemson лобовое, мне кучу преимуществ про него наговорили:

отечественная марка;

дают гарантию;

цена приемлемая;

установить можно мгновенно;

стекло прозрачное, соответствует ГОСТу;

свет пропускает просто супер;

когда едешь, все видно правильно, без всяких искривлений;

служит долго, не трескается и не вытирается дворниками.

Ну, купил и поставил. Установили и правда, очень быстро. Но когда поехал, все же увидел по краям стекла будто «плавают» предметы за окном. Неровно все как-то. Но не критично, если туда не смотреть. Все-таки основной вид нормальный. Еще минус в том, что нет креплений на стекле для зеркала. А само стекло довольно-таки тонкое. Есть риск, что если камень большой долбанет, то оно не уцелеет.

Еще говорят, что это стекло не очень себя чувствует, если есть сильные перепады температур. Но я живу на юге, мне это по барабану.

Радует, что это российский продукт. Делали его точно под наши дороги, значит не подведет. Тем более что проездил я с этим стеклом довольно долго.

Потом приходилось покупать боковые стекла 2 раза но на другую машину. Тоже производитель Лемсон. С ними вообще все было супер, никаких проблем. До сих пор их не меняли, насколько знаю. Поэтому могу похвалить качество стекла Лемсон, потому что все же хороших качеств у него больше, чем плохих.

Когда отзывы читал, удивился, что плохих все-таки хватает. Но потом подумал, что если человек довольный, его не тянет писать, он просто рад и все. Вот так и получается, что жалобщиков больше. Ведь каждый, кто остался чем-то недоволен, хочет других предупредить и на свою судьбу пожаловаться, а счастливчики, которым больше повезло, ничего и не пишут.

Кому надо — оставлю ссылку на завод на Бору.