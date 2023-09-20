Дилер вернул покупателю почти 1,6 млн рублей за Lada Vesta с дефектами

Мужчина приобрел Lada Vesta NG в автосалоне г.Стерлитамака. Через одни сутки эксплуатации он обнаружил следующие проблемы:
Громкий грохот тормозных суппортов;
Зависание электрических стеклоомывателей;
Неисправность клаксона в определенном положении руля;
Затрудненный пуск двигателя;
Частые сбои навигационной системы с зависанием экрана.
Владелец зафиксировал дефекты на видео и вернулся в автосалон.
Дилер признал наличие заводских дефектов и вернул полную стоимость приобретенного автомобиля Lada Vesta NG в размере 1 584,9 тысяч рублей.