Покер с фрироллами: советы начинающему игроку

Изюминка покера в существовании бесплатных игровых форматов, известных как фрироллы, выигрышем в которых становятся реальные деньги. За счет подобных мероприятий высоки шансы сколотить банкролл, не потратив лишних средств. Проводятся практически во всех румах, разница только в частоте и размере призовых фондов.

Содержание Преимущества Недостатки Советы

Преимущества

Как любая игра, фрироллы имеют условия. Поэтому имеют сторонников, и противников. Возможная польза бесплатных соревнований:

Хороший способ перейти в раздачи, которые не требуют вложений, а приносят реальную выгоду. Отсутствие денежного риска дает некоторую свободу в принятии решений и служат хорошей альтернативой любительским играм.

Независимо от количества соперников, шансы оказаться в числе призеров высоки. За какое-то время собранного банкролла будет, достаточно чтобы пересесть в кеши или закрытые бесплатные мероприятия, у которых сумма призовых исчисляется 1000$ и выше.

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Недостатки

Поскольку турниры бесплатные, число участников неконтролируемо, порой достигает 2000 и более. Главное условие – успеть зарегистрироваться до начала. Как правило, наблюдается довольно агрессивная линия поведения (деньги тратить не приходится) и в олл-ин идут даже без намека на хорошую комбинацию, с надеждой на «авось». Соответственно, трудно контролировать раздачу, придерживаться стратегии бессмысленно, поэтому сложно выработать линию ставок.

Как следствие, фрироллы нельзя рассматривать как тренировочную базу перед большой реальной игрой. Это больше трамплин, чтобы увидеть, как вести себя за столом не надо и быстрее перемкнуть в серьезные раздачи. В них присутствует здравый смысл, можно отследить логику и придерживаться определенной тактики.

Самым значительным недостатком является трата времени за сомнительную вероятность заработать 5 – 10$. Фрироллы длятся несколько часов подряд, выйти из него без потерь нельзя. Призовой фонд 50$ – 80$ делится между всеми достигшими финала победителями. В этом отношении их нельзя считать преимуществом и по этой причине более опытные предпочитают закрытые соревнования или кэш, длительность которых в десятки раз меньше.

Советы

Чтобы фрироллы принесли явную выгоду, стоит придерживаться определенного порядка действий и контролировать ситуацию:

Ва-банк идут, когда на руках действительно выигрышная комбинация. Если она сомнительна и требует подкрепления для гарантий, стоит подождать новый круг, повысить ставку можно и позднее. Когда собран сет и выше, тогда идут в олл-ин. Эти советы оправданы, когда стек выше 25-и обязательных ставок. Торги не страшны, когда сумма фишек на руках превышает большие блайнды. При коротком стеке в олл-ин идут на префлопе при наличии подходящей комбинации.

Для участника важно при выходе на финальный круг иметь достаточный стек. Порядок ставок на последней улице тот же. Но ставку повышают осторожно, ведь к этому периоду соперники могли собрать довольно сильную руку и пойти ва-банк прежде. В случае агрессивной тактики соперников и сомнительной комбинации, лучше быстрее скинуть карты.

Цель любой раздачи – собрать комбинацию выше, чем у соперника. Иногда ради достижения цели оппоненты применяют блеф, но во фрироллах он оправдывает себя редко. Лучшие покер румы с фриролами на портале https://vespoker.com/poker-bez-depozita-frirolly-i-bonusy/ предлагают доступ к бесплатным турнирам и советы по игре.