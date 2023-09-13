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Продажи Largus из ограниченной партии запустили автодилеры Lada

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АвтоВАЗ начал поставки первой ограниченной партии автомобилей Lada Largus, состоящей из 650 единиц. Эти универсалы доступны в пяти- и семиместных вариантах и уже поступили к дилерам. Кроме того, были объявлены цены на модель.

Один из менеджеров автосалона подтвердил прибытие автомобилей. В настоящее время стоимость Lada Largus составляет 1 976 900 рублей за пятиместный универсал в комплектации Comfort с 90-сильным двигателем и механической коробкой передач. Важно отметить, что цена может быть подвержена изменениям.

Два других дилера также сообщили о пребывании автомобилей на складах. Однако цены на Lada Largus в этих случаях отличаются и составляют 2 000 000 рублей и 2 115 000 рублей соответственно.

Причиной такого различия является наличие дополнительного оборудования, которое дополняет универсал и повышает его стоимость.

Все дилеры, опрошенные «Российской газетой», отмечают, что им было предоставлено ограниченное количество Lada Largus, поэтому эти автомобили не будут выставлены в шоу-румах.

lada Lada Largus
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