Эксперты назвали 4 простых способа узнать о скрученном пробеге у автомобиля

Скрученный пробег в автомобиле в РФ обыденное дело, с этим стараются бороться на законном уровне, но недобросовестных продавцов на рынке поддержанных авто все еще много.

Покупателю при выборе автомобиля можно и самостоятельно проверить реальный пробег автомобиля.

Для этого есть онлай-сервисы и независимая диагностика, также это можно выявить и по внешним признакам.

К примеру, у автомобиля с большим пробегом всегда будет потертый руль и валики боковой поддержки сидений.

Также стоит обратить внимание на ремень безопасности, ведь в автомобиле с большим пробегом в фиксирующем пластике ремня появляются глубокие борозды.

Эти способы позволяют на месте определить, что авто проехало свыше 100 тыс. км. Но более точный пробег позволит выявить компьютерная диагностика, которую можно сделать у частника или компании.

Также есть способ воспользоваться онлайн-агрегаторами по продаже авто, на этих площадках за небольшую сумму можно заказать проверку по VIN-коду или госномеру.

В этом случае показывается вся история автомобиля, если он конечно до этого уже продавался на вторичном рынке. Еще одним «рабочим» способом по проверке считается база данных Российского союза автостраховщиков.

Также можно попросить у автовладельца ПТС и сервисную книгу с отметками о техническом обслуживании. В сервисной книге должны быть указаны даты обслуживания и пробег автомобиля на период обслуживания,