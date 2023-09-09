Двигатели Theta II от Hyundai и Kia стали самыми проблемными по версии журнала Jalopnik

Журнал «Jalopnik» назвал двигатели Theta II компаний Hyundai и Kia самыми проблемными. В ходе опроса журналистов, эти двигатели получили наибольшее количество негативных отзывов.

Речь идет о 2,0-литровых и 2,4-литровых бензиновых двигателях, которые устанавливались на популярные модели, такие как Kia Sportage, Kia Stinger, Kia Optima и Genesis G70.

Механики сообщают о том, что они проводят несколько недель на замене этих двигателей, а их рабочие места заполняются поврежденными блоками цилиндров. Владельцам автомобилей с этими двигателями это является плохой новостью.

Основные проблемы связаны с неудачной конструкцией маслонасоса и ненадежным катализатором. Это приводило к повреждениям цилиндров и задировке даже при небольшом пробеге.

Кроме того, эти двигатели вызвали несколько масштабных отзывных кампаний в США. Hyundai и Kia потратили около трех миллиардов долларов на ремонт и замену данных двигателей с 2015 года.