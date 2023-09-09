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Японская Toyota провела первую презентацию нового внедорожника Century

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Toyota Century долгое время занимает особое место в линейке японского автопроизводителя, служа как высокоэксклюзивная модель, предназначенная только для японских клиентов, которые предпочитают быть перевозимыми шофером. Дебютировав в конце 1960-х годов, величественный седан Century ранее оснащался плавным двенадцатицилиндровым двигателем, а в последнем поколении несколько лет назад перешел на гибридную силовую установку с восьмицилиндровым двигателем. Теперь Century снова претерпевает изменения и превращается в новую форму — внедорожник.

Японская Toyota провела первую презентацию нового внедорожника Century

Новый внедорожник Century сохраняет множество дизайнерских элементов, характерных для этой модели, и Toyota заявляет, что седан будет продолжать продаваться наряду с этим новым кузовом. Благодаря своей кубической форме, сдержанности и роскошным элементам, новый Century практически такой же по размерам, как многие полноразмерные внедорожники, но рассчитан только на четырех пассажиров, поскольку задние сиденья могут изменять положение и обладают такими функциями, как система развлечений и даже режим вождения, предназначенный для сглаживания рывков при торможении для пассажиров заднего сиденья.

Японская Toyota провела первую презентацию нового внедорожника Century

У этой версии будет больше возможностей для индивидуализации, так как будут предлагаться различные цвета кузова, включая двухцветные схемы, а также множество вариантов обивки салона. Также предлагается спортивная версия с бейджем GR, оснащенная раздвижными дверями и другими колесами и шинами.

Под капотом Century SUV находится плагин-гибридная система с 3,5-литровым V-6 двигателем и полным приводом. Она похожа на силовую установку, установленную в новом трехрядном внедорожнике Lexus TX550+ 2024 модельного года, который развивает 406 лошадиных сил.

Японская Toyota провела первую презентацию нового внедорожника Century

Toyota пока не предоставила подробные технические характеристики Century, за исключением его габаритов и внушительной массы.

Toyota планирует производить всего 30 автомобилей в месяц, и Century будет доступен только на японском рынке. Стоимость его начинается от эквивалента почти 170 000 долларов.

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