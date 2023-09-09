Автопортал NJcar назвал ТОП-6 лучших внедорожников на вторичке за 1 млн рублей

В России наблюдается стабильно высокий спрос на внедорожники, что делает их популярным выбором даже на рынке подержанных автомобилей. Автомобильный портал NJcar, составил список из шести лучших внедорожников, доступных на вторичном рынке по цене до 1 миллиона рублей.

На первом месте в списке находится Mitsubishi Pajero 4-го поколения. Этот автомобиль отличается наличием интегрированной рамы и готов преодолевать любые препятствия.

В пятерку лучших также попал Nissan Patrol Y61. Рекомендуется выбирать версию с 3,0-литровым дизельным двигателем для более высокой производительности.

На четвертом месте располагается Chevrolet Tahoe, американский внедорожник с надежным 5,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 288 л.с.

Третье место достается Toyota LC Prado в 120-м поколении. Эта модель предлагает различные варианты двигателя и коробки передач, обеспечивая высокую прочность.

Второе место занимает Toyota Land Cruiser 100, известный своей непревзойденной долговечностью.

А на первом месте находится Lexus LX470, который имеет сходство с моделью Land Cruiser 100, но обладает более высоким уровнем комфорта.