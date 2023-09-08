Портал Hot Cars озвучил 10 лучших дорогих автомобилей с дизельным мотором

Портал HotCars пришел к выводу, что Range Rover L405 2012 года выпуска является лучшим автомобилем класса люкс с дизельным двигателем. Этот внедорожник предлагался на некоторых рынках с двумя вариантами дизельных двигателей: 3,0-литровым TDV6 мощностью 258 л.с. и 4,4-литровым SDV8 мощностью 339 л.с.

На втором месте в списке портала расположился Mercedes-Benz G400D модельного года 2023 с 3,0-литровым рядным дизельным двигателем мощностью 326 л.с. и 516 Нм крутящего момента. А на третьем месте — Audi SQ8 TDI 2019 года выпуска с 4,0-литровым Biturbo V8 дизельным двигателем мощностью 435 л.с. и 664 Нм крутящего момента.

Вот полный список топ-10 лучших дизельных автомобилей класса люкс по версии HotCars:

Range Rover L405 2012 года

Mercedes-Benz G400D 2023 года

Audi SQ8 TDI 2019 года

Range Rover SV 350D 2023 года

Maserati Ghibli V6 2016 года

Volkswagen Touareg V10 TDI 2002 года

Mercedes-Benz S Class S350D 2023 года

Audi Q7 V12 TDI 2009 года

Porsche Macan S V6 2014 года

Bentley Bentayga V8 2016 года

Этот список представляет лучшие дизельные автомобили класса люкс, согласно экспертам портала HotCars.