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Портал Hot Cars озвучил 10 лучших дорогих автомобилей с дизельным мотором

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Портал HotCars пришел к выводу, что Range Rover L405 2012 года выпуска является лучшим автомобилем класса люкс с дизельным двигателем. Этот внедорожник предлагался на некоторых рынках с двумя вариантами дизельных двигателей: 3,0-литровым TDV6 мощностью 258 л.с. и 4,4-литровым SDV8 мощностью 339 л.с.

На втором месте в списке портала расположился Mercedes-Benz G400D модельного года 2023 с 3,0-литровым рядным дизельным двигателем мощностью 326 л.с. и 516 Нм крутящего момента. А на третьем месте — Audi SQ8 TDI 2019 года выпуска с 4,0-литровым Biturbo V8 дизельным двигателем мощностью 435 л.с. и 664 Нм крутящего момента.

Вот полный список топ-10 лучших дизельных автомобилей класса люкс по версии HotCars:

Range Rover L405 2012 года
Mercedes-Benz G400D 2023 года
Audi SQ8 TDI 2019 года
Range Rover SV 350D 2023 года
Maserati Ghibli V6 2016 года
Volkswagen Touareg V10 TDI 2002 года
Mercedes-Benz S Class S350D 2023 года
Audi Q7 V12 TDI 2009 года
Porsche Macan S V6 2014 года
Bentley Bentayga V8 2016 года

Этот список представляет лучшие дизельные автомобили класса люкс, согласно экспертам портала HotCars.

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