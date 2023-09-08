Названы ТОП-10 самых популярных автомобилей на отечественном рынке

Согласно предоставленным данным, в августе Lada Granta заняла лидирующую позицию в рейтинге продаж автомобилей в России. Эта модель доступна по цене от 699,9 тысяч рублей. На втором месте расположился Chery Tiggo 7 Pro Max, который удерживает стабильную позицию второго места в течение двух месяцев подряд.

Стоимость этой модели составляет 2,86 млн рублей. Lada Vesta занимает третье место, с преимущественным выбором седана, цена которого составляет 1,2 млн рублей.

Haval Jolion, ранее популярная иностранная марка автомобиля в России, теперь занимает четвертое место. Стоимость этой машины составляет 1,8 млн рублей.

Оmoda C5, хоть и является новичком на российском рынке, смогла значительно повлиять на рынок. К августу она поднялась на пятое место в рейтинге продаж, превзойдя обе модели «Нивы».

Стоимость автомобиля составляет 2,6 млн рублей. Также в рейтинге присутствуют модели Lada Niva Travel, Lada Niva Legend, Chery Tiggo 4 Pro и Geely Coolray.