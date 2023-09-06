Эксперт «За рулем» назвал Suzuki Grand Vitara лучшим подержанным кроссовером за 1,5 млн руб

Эксперт Сергей Зиновьев из издания «За рулем» рассказал о лучшем предложении среди кроссоверов на вторичном авторынке в ценовой категории 1,5 млн рублей.

Один из вариантов, который он рассматривает, — это Suzuki Grand Vitara третьего поколения. Он обладает постоянным полным приводом, интегрированной рамой, понижающей передачей и межосевой блокировкой. Кроме того, автомобиль собран в Японии. Важно отметить, что Suzuki Grand Vitara не использует турбонаддув, вариаторы или роботизированные трансмиссии.

За сумму около 1,5 миллиона рублей можно приобрести автомобиль 2010-2013 годов выпуска (второй рестайлинг был проведен в 2012 году). Если вас не смущает трехдверный кузов, рекомендуется выбрать модель с мотором 1.6 (106 л.с.), так как он считается наиболее надежным.

Однако, для пятидверных моделей также доступны двигатели JB420 2.0 (140 л.с.) или JB424 2.4 (169 л.с.) с ресурсом пробега от 350 до 400 тысяч километров. Также стоит отметить хорошие характеристики топового V6 3.2 (233 л.с.), но запчасти для него могут быть сложными в поиске.

Автоматическая коробка передач Aisin AW03-72 (также известная как A44DE) — это классическое решение в мире автоматических трансмиссий: 4-ступенчатая, немного медлительная, но практически вечная при регулярной замене масла. Подвеска автомобиля также отличается прочностью и долговечностью.